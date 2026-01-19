ETV Bharat / state

देखने में ताजा, खाने में जहर, नाले से थाली तक जहरीली सब्जियों का सफर

भोपाल में नाले और सीवेज के गंदे पानी सब्जियों की खेती ( ETV Bharat )

ईटीवी भारत की टीम ने पड़ताल के दौरान पाया कि भोपाल जिले में करीब 4 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नाले और सीवेज के पानी से सब्जियों की खेती हो रही है. भोपाल एम्स परिसर से निकलने वाले नाले में सैकड़ों कॉलोनियों का गंदा पानी मिलता है. इसी पानी से आसपास के लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में सब्जियां उगाई जा रही हैं. शहर के बीचों-बीच बहने वाला पातरा नाला भी पुराने शहर के सीवेज और अपशिष्ट पदार्थों को लेकर करोंद और आसपास के इलाकों में खेती का मुख्य स्रोत बन चुका है.

भोपाल: हरी-भरी और ताजा दिखने वाली सब्जियां भोपाल में अब सेहत का प्रतीक नहीं, बल्कि खतरे की घंटी बन चुकी हैं. ईटीवी भारत की दो दिन की पड़ताल में सामने आया है कि राजधानी और उससे सटे ग्रामीण इलाकों में नाले और सीवेज के गंदे पानी से बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती की जा रही है. यह जहरीली फसल बिना किसी जांच के मंडियों के रास्ते लोगों की थालियों तक पहुंच रही है, जिससे शहरवासियों की सेहत पर गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है.

ईटीवी की पड़ताल में सामने आया कि यह समस्या केवल शहर तक सीमित नहीं है. बल्कि बावड़िया कला, खजूरी कला, बरखेड़ा पठानी, बिलखिरिया और रायसेन रोड जैसे ग्रामीण इलाकों में किसान नालों से मोटर और पाइपलाइन जोड़कर सीधे खेतों तक पानी पहुंचा रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि नाले के पानी से उगाई गई सब्जियां देखने में साफ पानी से उगाई गई सब्जियों जैसी ही लगती हैं, जिससे आम उपभोक्ता इनके जहरीले होने का अंदाजा तक नहीं लगा पाता.

सब्जियों में जहर से किसान भी अंजान

स्थानीय किसान कालूराम कुशवाह ने बताया कि "भेल की ओर से उन्हें खेती के लिए जमीन दी गई थी. वे करीब 25 अन्य किसानों के साथ यहां हरी सब्जियों की खेती करते हैं. कालूराम का कहना है कि जब बोर में पानी कम आता है, तब मजबूरी में नाले के पानी से सिंचाई करनी पड़ती है. उन्होंने दावा किया कि नाले का पानी बहता हुआ होता है और हवा व मिट्टी के संपर्क में आकर साफ हो जाता है. पानी की कमी के कारण उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है."

सीवेज के पानी से सब्जियों की खेती (ETV Bharat)

नालों में केमिकल और मेडिकल वेस्ट का जहर

विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों की यह सोच बेहद खतरनाक है. नालों में सीवेज के साथ-साथ डिटर्जेंट, प्लास्टिक, केमिकल वेस्ट और मेडिकल वेस्ट भी मिल रहा है. इसके बावजूद नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से न तो चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और न ही ऐसी खेती को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की जा रही है. नतीजा यह है कि दूषित पानी से उगाई गई सब्जियां खुलेआम बाजारों तक पहुंच रही हैं.

गंदे पानी से सब्जियों खेती (ETV Bharat)

स्वस्थ आदमी की सेहत बिगाड़ सकती है सब्जी

जय प्रकाश चिकित्सालय के पूर्व अधीक्षक और वरिष्ठ चिकित्सक डा. आईके चुघ का कहना है कि "दूषित पानी से पैदा की गई सब्जियों के सेवन से किडनी खराब होने, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, पेट के अल्सर, इम्युनिटी कमजोर होने और हार्माेनल असंतुलन जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है." डॉ. चुघ ने बताया कि "आम लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि उनकी सब्जियां कहां और किस पानी से उगाई जा रही हैं."

हेवी मेटल्स के साथ ये प्रदूषक शामिल

पर्यावरणविद डॉ. सुभाष सी. पांडे के अनुसार "नाले के पानी में लेड, जिंक, क्रोमियम, निकेल और सल्फर जैसे हेवी मेटल्स पाए जाते हैं. ये तत्व फसलों के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर लंबे समय तक गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं. यह पानी न सिर्फ इंसानों के लिए जहरीला है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरता भी खत्म हो रही है और भविष्य की खेती खतरे में पड़ सकती है."

भोपाल में किसानों नाले के पानी से उपजा रहे हैं सब्जी (ETV Bharat)

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी निगरानी की व्यवस्था नहीं

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि यह पानी पूरी तरह अनट्रीटेड सीवेज है, जिसमें फीकल कोलीफॉर्म जैसे घातक तत्व मौजूद हैं. हाईकोर्ट भी सरकार को निर्देश दे चुका है कि नालों के पानी के उपयोग पर तत्काल रोक लगाई जाए. इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही.