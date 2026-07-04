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जीतू पटवारी की बढ़ीं मुश्किलें, वीर भारत न्यास के सचिव ने भेजा 5 करोड़ का मानहानि नोटिस

अधिवक्ता हरीश मेहता ने बताया, "बीते 26 जून 2026 को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी. इस दौरान उन्होंने वीर भारत न्यास पर 500 करोड़ रुपये के कथित घोटाले और महज 1 रुपये में बेशकीमती जमीन सौंपने के गंभीर आरोप लगाए थे. यह पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत और मिथ्या लांछन है, जिसे बिना किसी पुख्ता सबूत या तथ्यों की जांच किए बिना सिर्फ राजनीतिक लाभ और सनसनी फैलाने के लिए मीडिया के सामने रखा गया."

​भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा बीते दिनों दिल्ली में की गई एक प्रेस वार्ता अब उनके लिए कानूनी मुसीबत बन गई है. वीर भारत न्यास के सचिव और सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी की ओर से उनके वकीलों ने जीतू पटवारी को 5 करोड़ रुपये का मानहानि (डिफेमेशन) नोटिस थमा दिया है. भोपाल जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश मेहता ने प्रेस वार्ता कर इस कानूनी कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी साझा की.

​बिना तथ्यों के लगाए 500 करोड़ के घोटाले का आरोप (ETV Bharat)

​'3 दिन में सार्वजनिक माफी न मांगने पर होगी अदालती कार्रवाई'

नोटिस के जरिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि वे 3 दिनों के भीतर अपने बयानों पर लिखित स्पष्टीकरण दें और सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. वकील ने शर्त रखी, "पटवारी को प्रेस, इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बाकायदा एक विज्ञप्ति जारी कर अपने इस कृत्य पर खेद व्यक्त करना होगा. यदि वे तय समय सीमा में ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ न्यायालय में मानहानि का केस दर्ज कराया जाएगा."

​प्रतिष्ठा को धूमिल करने के एवज में 5 करोड़ की क्षतिपूर्ति की मांग

एडवोकेट हरीश मेहता ने साफ किया, "श्रीराम तिवारी ने अपना पूरा जीवन सत्यनिष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ सामाजिक कार्यों में लगाया है. जीतू पटवारी के इस गैर-जिम्मेदाराना बयान से उनकी सामाजिक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गहरा धब्बा लगा है. इसी मानसिक और सामाजिक क्षति के एवज में पटवारी से 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई है."

अधिवक्ता हरीश मेहता ने दी जानकारी (ETV Bharat)

​'विधि सम्मत है न्यास का हर कार्य'

प्रेस वार्ता के अंत में वकील गुंजन चौकसे ने बताया, "वीर भारत न्यास समाज के हर वर्ग, धर्म और नागरिक को साथ लेकर चलने वाली एक पारदर्शी संस्था है. न्यास द्वारा अब तक किए गए सभी कार्य और जमीन से जुड़े मामले पूरी तरह से कानून और नियमों के दायरे में रहकर किए गए हैं, जिसके सभी आवश्यक और पुख्ता दस्तावेज उनके पास सुरक्षित हैं."