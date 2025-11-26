ETV Bharat / state

गांव का जर्जर स्कूल बनाने अमेरिका से ली रिटर्न फ्लाइट, लाड़ली बहनों को सिखाया माइक्रोफाइनेंस

और हैरत की बात ये है कि इस ऊंचाई से माया फिर मेहरागांव लौट आईं. ईटीवी भारत से बातचीत में माया विश्वकर्मा ने बताया "मेहरागाांव की माया ने अमेरिका तक की उड़ान में जो एक बात सीखी वो ये कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है. और ये जिद ही मुझे इस गांव में वासस लेकर आई. क्यों मेरे गांव से और माया नहीं निकल सकती. क्यों मेरे गांव के हर बच्चे के पास अच्छा साफ-सुथरा क्लासरूम, खेल का मैदान और साफ शौचालय नहीं होना चाहिए. सीली दीवारों और जर्जर होती छत के नीचे क्यों पढ़ें मेरे गांव के बच्चे. तो मैंने तय किया कि मैं अपने स्कूल की नई इमारत खड़ी करूंगी."

माया विश्वकर्मा अपने गांव की उन बेटियों में से हैं, जिन्होंने कामयाबी की लंबी छलांग के बाद भी अपने पैरों के नीचे की जमीन नहीं छोड़ी. जिस मेहरागांव में पढ़ीं थीं माया. 1890 में बने इस स्कूल में अकेली माया नहीं, उनकी 3 पीढ़ियों ने प्राथमिक शिक्षा ली थी. माया ने तो खैर इसी स्कूल की बुनियाद पर पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रिसर्च किया. बाद में अमेरिका में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निंया में ब्लड कैंसर से रिसर्च किया. यहीं 2008 में पीएचडी भी की.

भोपाल : क्या आपको याद है आपका वो स्कूल जहां से 5वीं की परीक्षा पास की थी. मुमकिन है कि आप हाल में वहां तस्वीरें खिंचाने गए भी हों. या ये भी मुमकिन है कि अब वो स्कूल केवल तस्वीरों में बाकी रहा हो. जीवन के पहले क्लासरूम से नाता बचपन की खुशनुमा याद से ज्यादा कहां होता है. लेकिन माया विश्वकर्मा के लिए उनका 5वीं तक का स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं रहा. गांव का वो जर्जर बूढा स्कूल उनकी ऐसी जवाबदारी बना कि जिसके लिए वो अमरीका से सीधे मेहरागांव अपनी मिट्टी व अपने वतन लौट आईं.

प्राइमरी स्कूल की सूरत बदलने की जिद

माया अपने साथ रखे कागजात दिखाती हैं "ये देखो ये पूरा प्लान है. ये नक्शा है". किस तरह से ये बिल्डिंग आकार लेगी. तो इस काम में दिक्कत कहां? इस सवाल पर माया ठहर जाती हैं, और फिर कहती हैं "मुझे इस स्कूल को बनाने में सरकार से एक रुपए की भी मदद नहीं चाहिए. मुश्किल ये है कि सरकार हमें इस शाला के जर्जर भवन को गिराने की अनुमति नहीं दे रही है. फिलहाल उस अनुमति का इंतजार कर रहे हैं."

सरपंच ने सिखाया लाड़ली बहनों को माइक्रोफाइनेंस

माया विश्वकर्मा नरसिंहपुर के साईखेड़ा ब्लॉक की मेहरागांव पंचायत की सरपंच हैं. वे निर्विरोध चुनी गईं. पिंक पंचायत है उनकी. और प्रदेश के उन चुनिंदा पंचायतों में से है, जिन्हें 15 लाख का इनाम मिला है. माया कहती हैं "हमने अपने गांव की लड़कियों को और महिलाओं को माइक्रोफाइनेंस सिखाया. हम उन्हें नि:शुल्क ट्रेनिंग देते हैं. जैसे ब्यूटी पार्लर का काम है. टेलरिंग का काम है.

"ऐसे स्किल उन्हें सिखाते हैं कि जिससे उनकी आजीविका चलती रहे. जब वो ट्रेंड हो जाती हैं. तो हम उन्हें बताते हैं कि किस तरह से वो ला़ड़ली बहना योजना में मिल रही राशि की बचत करके अपने स्किल के लिए सिलाई मशीन या ब्यूरी पार्लर का दूसरा सामान खरीद सकती हैं. कई महिलाओं ने ऐसा किया और आज वो अपने पैरों पर खड़ी हैं."

ताकि सैनेटरी पैड अपनाएं गांव की भी महिलाएं

माया विश्वकर्मा गांव में रहते अपने जीवन में जो दिक्कतें देखीं. सबसे पहले उन्हें हल करने की कोशिश की. गांव की महिलाएं माहवारी के दिनों में सैनेटरी पैड्स की जगह कपड़े का इस्तेमाल करती थी. माया ने इसके लिए बीड़ा उठाया और सुकर्मा फाउंडेशन के जरिए महिलाओं को बेहद मामूली कीमत में सैनेटरी पैड्स उपलब्ध कराए. जबकि स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को तो ये मुफ्त दिये जाते थे.

माया विश्वकर्मा कहती हैं "गांव में रहने वाली महिलाओं की बीमारी का एक बड़ा बिंदू ये भी है. इस पर काम किए जाने की जरूरत है. मैंने करीब 10 साल पहले ये काम शुरू किया. अब तो उन्हें पैड दीदी के नााम से पुकारा जाता है." माया मुस्कुराते हुए कहती हैं "मुझे खुशी होती है जब हमारे गांव की बेटियां अपने मायके लौटती हैं तो मायके से लड्डू घी के साथ भर झोला सैनेटरी पैड्स भी लेकर जाती हैं, क्योंकि यहां उन्हें वो सस्ते में मिल जाते हैं. उन्होंने एक हैल्थी और हाईजैनिक हैबिट को अपनाया ये बड़ी बात है."

अगर हम गांव नहीं लौटे तो किसके भरोसे बदलेंगे गांव

माया अमरीका में रहकर खुशगवार जिंदगी भी बसर कर सकती थी. वापसी की वजह क्या रही? इस सवाल पर माया कहती हैं "मेरा गांव. वहां के हालात. मेरे हालात बदल भी गए तो क्या ये मेरी मिट्टी से इंसाफ होता. एक व्यक्ति जो जाता है वो लाखों करोड़ों का पैकेज पा लें. बहुत हुआ तो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकता है. लेकिन क्या इतनी ही ड्यूटी है हमारी."

"मैं जब अमेरिका गई तब मैं यही सोच रही थी कि जैसा ये है जैसे यहां के गांव हैं. मेरा गांव ऐसा क्यों नहीं हो सकता. ये सवाल मुझे वापस खींच लाया. अमेरिका में भी और कोई भी कभी भी जा सकता है. लेकिन जरूरी है अपने वतन अपने गांव की बेहतरी के लिए वापसी जरूरी है. मैं लौटकर आई हूं तो अपने गांव के लिए कुछ बेहतर करने ही आई हूं."