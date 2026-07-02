बादल गरजने जैसे खर्राटे लेता था पति, पत्नी ने मांग लिया तलाक, जानिए क्या है खतरनाक बीमारी
भोपाल में फैमिली काउंसलर के पास पहुंचा तलाक का अनोखा मामला, पति की खर्राटों की गूंज ने उड़ाई पत्नी की नींद. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 12:08 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 12:46 PM IST
भोपाल: क्या किसी के सोने का तरीका या उसके खर्राटे हंसते-खेलते वैवाहिक जीवन को तबाह कर सकते हैं. अमूमन मजाक में ली जाने वाली यह बात अब एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है. भोपाल में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया जहां पांच साल पुरानी शादी सिर्फ इसलिए टूटने की कगार पर पहुंच गई, क्योंकि पति के तेज खर्राटों के कारण पत्नी रात भर सो नहीं पाती थी. हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि यह कहानी सिर्फ एक जोड़े की नहीं है, बल्कि बदलती लाइफस्टाइल के कारण घरों में पैदा हो रहे उस नए तनाव की है, जिसे मेडिकल की भाषा में स्लीप एपनिया कहा जाता है.
काउंसलर की सूझबूझ से बची बिखरती गृहस्थी
फैमिली काउंसलर रीता तुली के पास जब यह अनोखा मामला पहुंचा, तो महिला का दर्द बिल्कुल अलग था. महिला को अपने पति या ससुराल से कोई शिकायत नहीं थी, सिवाय इसके कि रात होते ही कमरे में गूंजने वाली खर्राटों की आवाज उसकी नींद हराम कर देती थी. शुरुआत में पति इस बात को मानने को तैयार नहीं था, जिससे विवाद बढ़ता गया और बात तलाक तक आ गई.
हालांकि काउंसलर ने दोनों पक्षों को समझाया और उन्हें तीन महीने अलग रहने की थेरेपी दी. इस दूरी ने उन्हें एक-दूसरे की अहमियत का अहसास कराया. आखिरकार उन्होंने माना कि बिना किसी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना के सिर्फ इस वजह से घर उजाड़ना ठीक नहीं है और दोनों ने फिर से साथ रहने का फैसला किया.
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सिर्फ आदत नहीं, जानलेवा बीमारी है यह समस्या
विशेषज्ञों के अनुसार, इसे महज एक सामान्य आदत मानकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. छाती एवं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रखर अग्रवाल के अनुसार मोटापा और बिगड़ती जीवनशैली के चलते स्लीप एपनिया के मरीजों में भारी इजाफा हुआ है. इस बीमारी में सोते समय शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 95 प्रतिशत से गिरकर 50-60 प्रतिशत तक आ जाता है, जो सीधे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देता है. पिछले 10 सालों में ऐसे मरीजों की संख्या एम्स की ओपीडी में हर महीने 15-20 से बढ़कर अब 50-60 तक पहुंच चुकी है.''