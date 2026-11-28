पत्नी ने किए 11 केस, 5 साल से बेटी से मिलने का इंतजार, शख्स ने कार पर छपवाई दर्द की कहानी
भोपाल में चर्चा का विषय बनी मुदित चौरसिया की कार, वैवाहिक विवाद के 11 मामलों का जिक्र, पांच साल से बेटी से मिलने का इंतजार. रिपोर्ट- आबिद मुमताज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 12:03 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 12:17 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल की सड़कों पर इन दिनों एक कार लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. कार पर लिखे संदेशों में वैवाहिक विवाद, कानूनी मुकदमों और न्याय प्रक्रिया में देरी से जुड़े सवाल उठाए गए हैं. कार के मालिक छतरपुर निवासी मुदित चौरसिया ने अपने कानूनी संघर्ष को सार्वजनिक करने के लिए यह तरीका अपनाया है. कार पर लिखे 11 मामलों के उल्लेख के जरिए वह न्याय व्यवस्था में सुधार और मुकदमों के समयबद्ध निराकरण की मांग कर रहे हैं.
मुदित चौरसिया का कहना है कि, ''वैवाहिक विवाद से जुड़े मामलों में उलझने के बाद उन्हें लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा.'' उनके मुताबिक, पुलिस और अदालतों से जुड़े अनुभवों ने उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया है. उन्होंने कार पर लिखे संदेशों के माध्यम से न्याय मिलने में होने वाली देरी और आम लोगों की परेशानियों को सामने लाने की कोशिश की है.
- 2 महीने से भोपाल जेल में इलाज के लिए तड़पता रहा छात्र, अस्पताल में मौत, वेंटीलेटर पर भी जंजीरों में
- यूनियन कार्बाइड के प्रदूषण आकलन टेंडर में धांधली का आरोप, गैस पीड़ित संगठनों ने खोला मोर्चा
पांच साल से बेटी से मिलने का इंतजार
मुदित ने अपने पारिवारिक विवाद का जिक्र करते हुए बताया कि, ''वह करीब पांच साल से अपनी बेटी से नहीं मिल पाए हैं. बेटी से मिलने के अधिकार से संबंधित मामला इंदौर की फैमिली कोर्ट में विचाराधीन है.'' मुदित का कहना है कि, ''जब यह मामला शुरू हुआ था, तब उनकी बेटी आठ वर्ष की थी. लंबे समय से बेटी से मुलाकात नहीं हो पाने के कारण वह भावनात्मक रूप से परेशान हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''वैवाहिक विवादों में पति-पत्नी के बीच चलने वाली कानूनी लड़ाई का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है. ऐसे मामलों में बच्चों के हित और माता-पिता से मिलने के अधिकार पर समय रहते निर्णय होना चाहिए.''
न्याय प्रक्रिया में देरी और जवाबदेही की मांग
मुदित चौरसिया ने वैवाहिक विवादों से जुड़े मुकदमों के निराकरण के लिए समय-सीमा तय करने की मांग की है. उनका कहना है कि लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है. उन्होंने पुलिस, वकीलों और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े लोगों की जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई. मुदित ने कुछ मामलों में कथित भ्रष्टाचार और गलत कार्रवाई के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि यदि जांच में किसी व्यक्ति द्वारा गलत कार्रवाई किए जाने की पुष्टि होती है, तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
- सागर में नए कलेक्टर की पहली जनसुनवाई में पेट्रोल व रस्सी लेकर पहुंचा पीड़ित आदिवासी परिवार
- 'साहब, हमें बचा लो, ये लोग किसी दिन हमारी जान ले लेंगे..' बहू-बेटे से प्रताड़ित बुजुर्ग दंपति ने पुलिस से लगाई गुहार
कार के संदेशों के जरिए उठाए सवाल
मुदित ने अपनी कार पर वैवाहिक विवादों से जुड़े मुकदमों, न्याय में देरी और बच्चों से मुलाकात के अधिकार जैसे मुद्दों को लिखवाया है. उनका उद्देश्य लोगों का ध्यान उन परिवारों की ओर दिलाना है, जो लंबे समय तक कानूनी विवादों में फंसे रहते हैं. मुदित की मांग है कि वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच, समयबद्ध सुनवाई और बच्चों के हितों को प्राथमिकता दी जाए. भोपाल की सड़कों पर घूम रही उनकी कार लोगों के सामने न्याय प्रक्रिया में देरी और पारिवारिक विवादों के सामाजिक असर से जुड़े सवाल रख रही है.