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पत्नी ने किए 11 केस, 5 साल से बेटी से मिलने का इंतजार, शख्स ने कार पर छपवाई दर्द की कहानी

भोपाल में चर्चा का विषय बनी मुदित चौरसिया की कार ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल की सड़कों पर इन दिनों एक कार लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. कार पर लिखे संदेशों में वैवाहिक विवाद, कानूनी मुकदमों और न्याय प्रक्रिया में देरी से जुड़े सवाल उठाए गए हैं. कार के मालिक छतरपुर निवासी मुदित चौरसिया ने अपने कानूनी संघर्ष को सार्वजनिक करने के लिए यह तरीका अपनाया है. कार पर लिखे 11 मामलों के उल्लेख के जरिए वह न्याय व्यवस्था में सुधार और मुकदमों के समयबद्ध निराकरण की मांग कर रहे हैं.