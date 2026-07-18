ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में गधे लाएंगे मानसून! डंकी को गुलाब जामुन खिलाकर इंद्रदेव को भेजा बारिश का न्योता

भोपाल में रुठे इंद्रदेव को मनाने अनोखा टोटका, गधों को पेट भरकर खिलाए गए गुलाबजामुन, गर्मी से परेशान लोगों को मानसून लौटने की उम्मीद.

donkeys fed Gulab Jamuns
मध्य प्रदेश में गधे लाएंगे मानसून! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 1:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में मानसून की सुस्ती अब लोगों की चिंता का कारण बन गई है. जुलाई का आधा महीना गुजरने के बावजूद प्रदेश के कई जिलों में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई है. खेत सूखे पड़े हैं, किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं और शहरों में भी उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. ऐसे में अब विज्ञान और मौसम विभाग की भविष्यवाणियों के साथ-साथ आस्था और लोक परंपराओं का सहारा भी लिया जाने लगा है. शहर में गधों को गुलाब जामुन खिलाकर बारिश की कामना की.

गधों को खिलाई गुलाब जामुन
राजधानी भोपाल के चूनाभट्टी इलाके में शनिवार को अनोखा नजारा देखने को मिला. यहां स्थानीय लोगों ने गधों को गुलाबजामुन खिलाकर अच्छी बारिश की कामना की. गधों के सामने मिठाई रखी गई और लोगों ने श्रद्धा के साथ उन्हें गुलाबजामुन खिलाए. इस दौरान मुज़ाहिद सिद्दीकी ने कहा कि, ''बारिश नहीं होने से किसान, व्यापारी और आम लोग परेशान हैं. लोगों मे त्राहि त्राहि मची हुई है. इस लिए ऐसी मान्यता है कि गधों को मिठाई खिलाने से इंद्र देवता खुश हो जाते हैं, इसलिए गधे को गुलाबजामुन खिलाए गए हैं.''

गधों को पेट भरकर खिलाए गए गुलाबजामुन (ETV Bharat)

इंद्रदेव से बारिश होने की प्रार्थना की
स्थानीय लोगों का कहना है कि, यह कोई नया टोटका नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी लोक परंपरा है. मान्यता है कि गधा शीतला माता का वाहन माना जाता है और शीतला माता शीतलता प्रदान करने वाली देवी हैं. इसलिए जब उनका वाहन गधा गुलाब जामुन खाता है तो माता प्रसन्न होती हैं और इंद्रदेव अच्छी वर्षा करते हैं. मालवा और निमाड़ अंचल के कई ग्रामीण इलाकों में यह परंपरा लंबे समय से निभाई जाती रही है. हालांकि इस मान्यता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन लोगों का विश्वास है कि संकट की घड़ी में आस्था उन्हें उम्मीद देती है. यही वजह है कि मानसून की बेरुखी के बीच भोपाल में भी इस लोक परंपरा को निभाया गया.

Unique Monsoon Ritual
बारिश के लिए गधों को खिलाए गए गुलाब जामुन (ETV Bharat)

बारिश का दौर अब फिर लौटने की तैयारी
मध्य प्रदेश में करीब नौ दिन से थमा तेज बारिश का दौर अब फिर लौटने की तैयारी में है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को बालाघाट और डिंडोरी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा 31 जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों अरुण शर्मा ने कहा कि, ''बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है. इसके साथ ही प्रदेश के ऊपर तीन अलग-अलग मौसमीय तंत्र सक्रिय हैं. 19 जुलाई से उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश की गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है.''

Gulab Jamuns RAIN TRICKS
रुठे इंद्रदेव को मनाने अनोखा टोटका (ETV Bharat)

प्रदेश में फिलहाल कई जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है. किसान फसलों की बुवाई के बाद बारिश का इंतजार कर रहे हैं. यदि जल्द अच्छी वर्षा नहीं हुई तो खेती और जल स्रोतों पर इसका असर पड़ सकता है. ऐसे में हर किसी की जुबान पर एक ही दुआ है इंद्रदेव मेहरबान हों और प्रदेश में झमाझम बारिश हो. अब यह टोटका कितना कारगर साबित होगा, इसका जवाब तो आने वाले दिनों में मौसम ही देगा. लेकिन फिलहाल भोपाल में गधों को गुलाबजामुन खिलाने की यह अनोखी तस्वीर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

TAGGED:

UNIQUE MONSOON RITUAL
MADHYA PRADESH WEATHER REPORT
GULAB JAMUNS RAIN TRICKS
BHOPAL NEWS
DONKEYS FED GULAB JAMUNS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.