इलाज को तरस रहे भोपाल गैस पीड़ित, कैंसर और किडनी फेलियर 160 मरीजों के 2.64 करोड़ अटके

गैस पीड़ित संगठनों ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा पत्र. 2010 के निर्णय अनुसार आज तक नहीं मिली 2 लाख की अनुग्रह राशि.

कैंसर और किडनी फेलियर 160 मरीजों के 2.64 करोड़ अटके
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 6:47 PM IST

भोपाल: भोपाल गैस त्रासदी को अब 4 दशक से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन गंभीर रूप से कैंसर और किडनी फेलियर से जूझ रहे मरीजों को आज भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. इलाज के नाम पर उनके चेहरे पर बेबसी साफ नजर आती है. इधर राजधानी में गैस पीड़ितों के लिए बनाए गए अस्पतालों में न तो पर्याप्त डाक्टर उपलब्ध हैं और न ही दवाओं के साथ अन्य सामग्री. अब गैस पीड़ितों के इलाज में लापरवाही का एक और नमूना सामने आया है. जिसमें बताया जा रहा है कि गैस पीड़ित संगठनों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाली अनुग्रह राशि भी नहीं मिल पा रही है.

नवंबर 2025 से भुगतान का इंतजार

गैस पीड़ित संगठनों ने अपने पत्र में अपनी परेशानी बताते हुए कहा है कि मंत्रियों के समूह द्वारा साल 2010 में लिए गए निर्णय के अनुसार कैंसर या किडनी फेलियर से पीड़ित गैस प्रभावित व्यक्तियों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जानी है. कल्याण आयुक्त कार्यालय से पात्रता की जांच के बाद इन पीड़ितों के पक्ष में आदेश भी पारित कर दिए हैं. इसके बावजूद 24 नवंबर 2025 से अब तक एक भी भुगतान नहीं हो सका है.

गैस पीड़ित संगठनों ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा पत्र

160 मरीजों के 2.64 करोड़ रुपये बकाया

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग द्वारा बजटीय प्रावधानों की मंजूरी न दिए जाने के कारण यह राशि जारी नहीं हो पा रही है. इससे 160 से अधिक ऐसे मरीज प्रभावित हो रहे हैं जो पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और इलाज के लिए आर्थिक मदद पर निर्भर हैं.

गैस पीड़ित संगठनों के अनुसार कुल बकाया राशि लगभग 2.64 करोड़ रुपये है. चिंता की बात यह है कि भुगतान में हो रही देरी का न तो कोई ठोस कारण बताया गया है और न ही इसके समाधान के लिए कोई समय सीमा तय की गई है. इससे पीड़ितों और उनके परिवारों में गहरी निराशा और आक्रोश है.

भोपाल गैस त्रासदी को हुए 4 दशक से अधिक का समय बीता

उर्वरक मंत्री से की गई 2 अहम मांगें

गैस पीड़ित संगठनों ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से 2 प्रमुख मांगें की हैं. इनमें पहली मांग नवंबर 2025 से प्रतीक्षा कर रहे सभी पात्र गैस पीड़ितों को तत्काल अनुग्रह राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए. जबकि दूसरी अनुग्रह भुगतान के लिए बजट मंजूरी में हुई अत्यधिक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ जांच शुरू करने की है.

सरकार से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद

भोपाल गैस पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संगठन चलाने वाली रचना ढींगरा ने बताया कि "कैंसर और किडनी फेलियर से ग्रसित 160 लोगों को अनुग्रह राशि दिलाने के लिए उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा गया है. हमें उम्मीद है कि रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग इस मानवीय संकट को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान करेगा. यदि विभाग को कोई अन्य अतिरिक्त जानकारी चाहिए होगी, वो भी गैस पीड़ित संगठन उपलब्ध कराएंगे.

संपादक की पसंद

