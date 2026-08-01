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भोपाल में भागीरथपुरा-2! पानी की जांच रिपोर्ट के बाद गैस पीड़ितों ने जारी किया वीडियो

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आस पास की बस्ती जहां पीढ़ियों ने सांसों में जहर लिया और जिंदगियां गवाई थीं. ये पूरी बस्ती अब फिर एक बार नए संकट से जूझ रही है. इस फैक्ट्री के आस पास की बस्तियों में अब सीवेज के गंदे पानी की सप्लाई हो रही है. गैस पीड़ित संगठनों को आशंका है कि ये इलाका कहीं इंदौर के भागीरथपुरा की कहानी ना दोहराए. आज संगठनों ने इलाके में सीवेज और पीने के पानी की लाइन के वीडियो जारी किए. भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन से जुड़ी रचना ढींगरा का कहना है, "पूरे इलाके में कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है. ऐसे में सीवेज का पानी कहां जाएगा, ये गंदा पानी सीधे पीने के पानी में ही मिलेगा."

संगठनों ने पहले इस इलाके में मीडिया के जरिए गंदे पानी की सप्लाई का मुद्दा उठाया था, अब सीवेज और पीने के पानी की लाइन का वीडियो जारी किया है. गैस पीड़ित संगठनों ने इसके पहले पीने के पानी का जांच की रिपोर्ट करवाई थी जिसके मुताबिक यहां के पानी में फीकल कोलीफार्म यानि एक तरीके से जो मनुष्य के मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, वो मिले थे.

भोपाल: यूनियन कार्बाइड के आसपास का इलाका क्या भागीरथपुरा -2 होने जा रहा है. गैस पीड़ित संगठनों ने ये मुद्दा उठाया है और भोपाल नगर निगम पर आरोप लगाया है कि उनकी लापरवाही से यूनियन कार्बाइड के आसपास की रिहायशी बस्तियों में भागीरथपुरा जैसा हाल हो सकता है.

इसके पहले भी गैस पीड़ित संगठनों इस इलाके में जो पीने का पानी है उसकी जांच करवाई थी. इस जांच रिपोर्ट को मीडिया के साथ साझा किया था. इस रिपोर्ट में पानी के 70 फीसदी से ज्यादा जो सैम्पल लिए गए उनमें फीकल कोलीफार्म यानि मल से जुड़ा हुआ बैक्टीरिया मिला था.

गैस पीड़ित संगठन से जुड़ी रचना ढींगरा का कहना है, "ये संकेत है कि इस पूरे इलाके में मल दूषित पानी की सप्लाई घरों में हो रही है. इलाके की 30 बस्तियों में घरों के नल से 63 सैंपल लिए गए थे. इनमें से 43 सैम्पल ऐसे थे जिनमें फीकल कोलीफार्म मिला. यानि करीब 19 इलाके ऐसे हैं जहां पर ये गंदा जहरीला पानी पहुंच रहा है."

गैस पीड़ित संगठनों द्वारा करवाई गई पानी की जांच रिपोर्ट (ETV Bharat)

'गैस पीड़ितों में अब टायफाइड के मरीज बढ़े'

गैस पीड़ित संगठन से जुड़ी रचना ढींगरा ने बताया, "गंदे पानी की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं. इस इलाके में डायरिया के साथ टाइफाइड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं. ये कहीं भागीरथपुरा 2 ना बन जाए. इसलिए सख्त कदम जल्दी उठाए जाने चाहिए. बड़ी झील से जो पानी आ रहा है उसमें 90 फीसदी सैम्पल और कोलार डैम के 25 फीसदी सैम्पल ऐसे हैं जिसमें पानी गंदा मिला है."

रचना ढींगरा का कहना है, "भोपाल नगर निगम को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में लेकर यहां पाइप लाइन का काम करना चाहिए. जिससे यहां बस्ती के लोग जहर जैसा पानी पीने से बच सकें. इस संबंध में कमिश्नर नगर निगम सृष्टि जैन को ये मेल भी किया है कि वे इस इलाके में जो पानी की जांच के लिए टेस्टिंग की जा रही है, उसमें भोपाल गैस पीड़ित संगठनों को भी शामिल करें."

उन्होंने कहा कि हमने ये अनुरोध किया है कि अगर हमें ये पता चल सके कि नगर निगम किस दिन और किस समय नलों के पानी की जांच करेगा तो हम उसी दिन समानान्तर पानी के सैम्पल लेंगे उसी टेप से. उसकी अलग से जांच करवाएंगे. जिससे नगर निगम और हमारी दोनों की टेस्टिंग रिपोर्ट को जनता के बीच जारी किया जा सके.

43 नलों में सीवेज के पानी की शिकायत (ETV Bharat)

'अब तक ऐसा कोई मामला नहीं सामने आया'

नगर निगम के जलकार्य विभाग में अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग ने बताया, "रचना ढींगरा और उनकी टीम किन स्थानों से सैंपल लेकर आई हैं, पहले वह तो बताएं. हम पूरे क्षेत्र की सैंपलिंग करवा रहे हैं. यदि कुछ ऐसा है तो जल्दी ही सामने आ जाएगा क्योंकि अब तक हमने भी कई बार इन क्षेत्रों की सैंपलिंग करवाई है, लेकिन अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया."

भोपाल के ये इलाके जहां दूषित पानी की सप्लाई

भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कैंची छोला द्वारका नगर , ब्लू मून कॉलोनी , जेपी नगर बस्ती, नवाब कॉलोनी, न्यू आरिफ नगर से लेकर शिव नगर, उड़िया बस्ती, फूटा मकबरा, शाहीन कॉलोनी समेत दो दर्जन से ज्यादा बस्तियां हैं, जहां गैस पीड़ित संगठनों की जांच में दूषित पानी मिला है.

बस्ती में रहने वाली यशोदा बाई कहती हैं, "पानी में बदबू आती है और इसे हम उबाल के पीते हैं. बीमारी फैल रही हैं गंदे पानी से. क्या बारिश में ज्यादा खराब आता है पानी. इस पर उनका कहना है कि पूरे साल ही ऐसा पानी आता है. पार्षद को भी शिकायत की लेकिन कुछ हुआ नहीं."