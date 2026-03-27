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भोपाल में गिरा निर्माणाधीन बिल्डिंग का छज्जा गिरा, 8 घायलों को एम्स में कराया गया भर्ती

भोपाल में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार यहां सडाना मेडिकल स्टोर की चार मंजिला इमारत बन रही है. नीचे मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा था. एम्स में आए मरीज और उनके परिजन दवाई लेने के लिए यहां पहुंचे थे, तभी यह हादसा हो गया. प्रत्यक्षदर्शी हरभजन सिंह ने बताया कि "बिल्डिंग का छज्जा अचानक गिर गया. हादसे में एक बच्ची भी घायल हुई है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे एम्स में भर्ती कराया गया है.

भोपाल: राजधानी भोपाल में शुक्रवार दोपहर एम्स के सामने एक निर्माणाधीन निजी बिल्डिंग का छज्जा गिर गया. हादसे में नीचे खड़े करीब 8 लोग घायल हो गए हैं. सभी घायलों को एम्स में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि 35 साल पुराने भवन के ऊपर बिल्डिंग बन रही थी. पुलिस और नगर निगम की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

जबकि एक लड़की की पीठ में चोट आई है, वो भी गंभीर है. एक अन्य व्यक्ति को सरिया लगा है. 3 गाड़ियां भी दबी है." घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अवैध है और नगर निगम को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए.

मेडिकल स्टोर के ऊपर बिल्डिंग निर्माण का काम (ETV Bharat)

पुराने भवन पर बन रही थी बिल्डिंग

बताया जा रहा है कि यह करीब 35 साल पुराना भवन है. यहां मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा है. इसके ठीक ऊपर 3 मंजिल का और निर्माणकार्य चल रहा था, जो छज्जा गिरा है, वो काफी बाहर निकला हुआ था. यह शेड के ऊपर गिरा है. इससे शेड भी ढह गया. छज्जा जरूरत से ज्यादा बाहर निकाला गया, जिस वजह वह कमजोर हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई है. राहत और बचाव कार्य जारी है. मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, कि कोई और व्यक्ति नीचे दबा न हो. प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं.

बिल्डिंग को लेकर निगम कर रही जांच

इधर मामले में एसीपी डॉ रजनीश कश्यप ने कहा कि "सभी घायलों को एम्स में एडमिट करवा दिया गया है. डॉक्टर घायलों का इलाज कर रहे हैं. हादसे की जांच जी जाएगी. जो निर्माण किया जा रहा था, उसकी परमिशन थी या नहीं, ये जानकारी भी नगर निगम से मांग रहे हैं, जो भी जांच में सामने आएगा, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी."