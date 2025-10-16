ETV Bharat / state

हिंदी में होगी यूनानी की पढ़ाई, किताबों को ट्रांसलेट करने की हो रही तैयारी

मध्य प्रदेश में 2 प्राइवेट कॉलेज सहित 3 यूनानी कॉलेज संचालित हो रहे हैं. राजधानी भोपाल में हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी मेडिकल कॉलेज है. इसमें 200 बेड का सरकारी अस्तपाल भी है, जहां यूनानी पद्धति से ही मरीजों का इलाज किया जाता है. कॉलेज से स्नातक कर रहे अख्लाक अहमद बताते हैं कि "मैंने पिछला एग्जाम अंग्रेजी में दिया था, वैसे कॉलेज में उर्दू और हिंदी का विकल्प भी मौजूद रहता है, लेकिन किताबें उर्दू और अंग्रेजी में ही हैं. परेशानी उन्हें आती है, जिनकी पढ़ाई हिंदी मीडियम से होती है."

भोपाल: मध्य प्रदेश में मेडिकल, इंजीनियरिंग के बाद अब एक और चिकित्सा पद्धति का हिंदीकरण करने की तैयारी की जा रही है. मध्य प्रदेश के यूनानी कॉलेजों में अंग्रेजी और उर्दू में पढ़ाई जाने वाली किताबों को स्टूडेंट्स जल्द ही हिंदी में भी पढ़ सकेंगे. इसके लिए आयुष विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है. राज्य सरकार के इस फैसले से यूनानी कॉलेज में पढ़ने के इच्छुक स्टूडेंट्स को खासा फायदा होगा. यूनानी कॉलेज में पढ़ने के लिए कक्षा 10 तक उर्दू की बाध्यता को पहले ही खत्म किया जा चुका है.

मध्य प्रदेश में अब छात्र हिंदी में पढ़ सकेंगे यूनानी (ETV Bharat)

उनके साथी इकबाल हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं. उनके मुताबिक अंग्रेजी, उर्दू पढ़ने में परेशानी नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजी लिखने में हाथ जरा तंग है, इसलिए उन्होंने पेपर हिंदी में ही दिए हैं. अगर आने वाले समय में किताबें हिंदी में होंगी तो उन जैसे हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए पढ़ाई थोड़ा आसान होगी.

हिंदी में अनुवाद की हो रही तैयारी

कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मेहमूदा बेगम कहती हैं कि "कॉलेज में अभी ग्रेजुएशन के 75 स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट के 22 स्टूडेंट्स हैं. भोपाल में यह इकलौता सरकारी कॉलेज है, बाकी 2 प्राइवेट कॉलेज देवास और बुरहानपुर में हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर यूनानी की किताबों का अनुवाद हिंदी में कराने की तैयारी की जा रही है. उम्मीद है जल्द ही हिंदी में भी यूनानी की पढ़ाई हो सकेगी. हालांकि, कॉलेज में हिंदी के अलावा अंग्रेजी और उर्दू में परीक्षा की आजादी है."

छात्र हिंदी में पढ़ सकेंगे यूनानी (ETV Bharat)

उर्दू भाषा का एक सब्जेक्ट अनिवार्य

प्रिंसिपल मेहमूदा बेगम कहती हैं कि "कॉलेज में 11 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन और 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स उपलब्ध है. कॉलेज के सभी ग्रेजुएशन कोर्स में एक सब्जेक्ट उर्दू भाषा का अनिवार्य होता है. कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, जिन्होंने पहले कभी उर्दू नहीं पढ़ी होती, लेकिन वे यहां आकर यह भाषा भी सीखते हैं और अच्छे नंबर्स से पास भी होते हैं. यह सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जाता है, क्योंकि हायर डिग्री के दौरान अधिकांश क्लासिकल लिट्रेचर उर्दू और पारसियन भाषा में ही उपलब्ध होती हैं. सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन, नई दिल्ली द्वारा यदि इन क्लासिकल लिट्रेचर का भी अनुवाद कराया जाएगा तो यह अच्छा कदम होगा."

यूनानी ताबों को हिंदी ट्रांसलेट करने की हो रही तैयारी (ETV Bharat)

मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में, लेकिन नहीं मिले छात्र

मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में की जा रही है. इसके लिए 'राजीव गांधी टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, भोपाल' ने इंजीनियरिंग के किताबों का हिंदी में अनुवाद कराया है. मध्य प्रदेश में 2022 से हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई का रास्ता खुला हुआ है. यह अलग बात है कि मेडिकल में हिंदी से पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं नहीं मिले. जबकि सरकार इस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है. प्रदेश में पिछले 3 साल में एक भी स्टूडेंट्स ने परीक्षा में हिंदी में सवालों के उत्तर नहीं लिखे. स्टूडेंट्स हिंदी किताबों का उपयोग सिर्फ रेफरेंस के तौर पर ही कर रहे हैं. हालांकि, इंजीनियरिंग में जरूर हिंदी में स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे हैं.