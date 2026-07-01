यूएन कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ने की मध्य प्रदेश टूरिज्म की तारीफ, महिलाओं की सुरक्षा के नए मॉडल को सराहा
महिला टूरिस्ट के लिए राज्य को सबसे सुरक्षित बनाने की पहल, यूएन रिप्रेजेंटेटिव बोलीं- मध्य प्रदेश की ये पहल ग्लोबल विजन को बढ़ा रही आगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 2:53 PM IST
भोपाल : यूएन विमन इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव शोको इशिकावा ने मध्य प्रदेश टूरिज्म की जमकर तारीफ की है. उन्होंने एमपी टूरिज्म के 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' मॉडल को सराहा है. दरअसल, मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा आयोजित एक खास सेशन में यूएन विमन इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव शोको इशिकावा शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट के तहत ट्रेंड महिलाओं से सीधे बातचीत की और उनके अनुभवों और उपलब्धियों के बारे में जाना.
महिलाओं के सुरक्षित पर्यटन के लिए जरूरी पहल : इशिकावा
मध्य प्रदेश टूरिज्म 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' मॉडल पर काम कर रहा है. इसे लेकर यूएन रिप्रेजेंटेटिव शोको इशिकावा ने ट्रेंड पार्टिसिपेंट्स के कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी और स्किल्स की तारीफ की. उन्होंने कहा, '' ये पहल महिलाओं के लिए सुरक्षित और इनक्लूसिव टूरिज्म स्पेस बनाने के ग्लोबल विजन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदम है और एक बेहतरीन उदाहरण भी है.'' उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय समुदायों की भागीदारी इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है.''
महिला टूरिस्ट के लिए राज्य को सबसे सुरक्षित बनाने की पहल
मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर अभय अरविंद बेडेकर ने इस दौरान कहा, '' हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को महिला पर्यटकों के लिए देश का सबसे सुरक्षित और सबसे सेंसिटिव टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है. सुरक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट और सामुदायिक जनभागिदारी की मिलकर की गई कोशिशों से महिलाओं के लिए नए-नए मौके बन रहे हैं, जिससे पर्यटन क्षेत्र और भी बेहतर बन रहा है.''
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मध्य प्रदेश की इस पहल के सकारात्मक प्रभाव
'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' (STDW) प्रोजेक्ट पर चर्चा के दौरान, इस पहल से जुड़ी महिलाओं ने मेहमानों को हैंडीक्राफ्ट देकर अपने हुनर से प्रभावित किया. इसमें हाथ से बनी जूलरी और आर्ट वर्क शामिल थे. मध्य प्रदेश टूरिज्म की इस विशेष बैठक के दौरान डेलीगेशन ने प्रोजेक्ट के स्किल डेवलपमेंट मॉडल, कम्युनिटी की भागीदारी और महिलाओं के कॉन्फिडेंस में आए पॉजिटिव बदलाव की जमकर तारीफ की और इस पहल को असरदार बताया. इस दौरान यूएन विमन इंडिया की डिप्टी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव कांता सिंह और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जोयात्री रे भी मौजूद थीं.