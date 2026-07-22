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उमंग सिंघार ने हॉस्टल पहुंचकर छात्रों से की बात, दिग्विजय सिंह ने सोनम वांगचुक से की ये अपील

उन्होंने दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के मुद्दे से लेकर पेपर लीक, भर्तियों में हो रही देरी और सरकारी हॉस्टल की बदइंतजामी पर बात की. उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो जारी कर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से अपील की है कि उनका जीवन कीमती है, इसलिए वे अपना अनशन खत्म करें. कांग्रेस उनके साथ खड़ी है.

भोपाल: दिल्ली में छात्र आंदोलन में राहुल गांधी की एंट्री के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे पर मुखर हो रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बुधवार को भोपाल में डॉ अम्बेडकर अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन छात्रावास पहुंचे. ये विजिट छात्रों की गूंज कार्यक्रम का हिस्सा थी.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बुधवार को भोपाल में छात्रों के बीच पहुंचे. उन्होंने छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों से संवाद किया. उन्होंने कहा, "देश और प्रदेश के छात्र केवल बेरोजगारी से ही नहीं, बल्कि पेपर लीक, भर्ती में देरी, शिक्षा के निजीकरण और बदहाल छात्रावासों की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं. यह केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का प्रश्न है."

'युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा से बचती है सरकार'

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, "सरकार विधानसभा में यूसीसी जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा करती है, लेकिन पेपर लीक, भर्ती में देरी और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा से बचती है." उन्होंने आरोप लगाया, "मध्य प्रदेश सरकार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026 के माध्यम से उच्च शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जबकि प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालय शिक्षकों की भारी कमी, सीमित बजट और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं."

डॉ अम्बेडकर अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन छात्रावास (ETV Bharat)

सिंघार ने मीडिया से बातचीत में बताया, "प्रदेश में 2671 सरकारी जनजातीय छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं, जिनमें लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है. जबकि सीएजी की रिपोर्ट ये बताती है कि कई छात्रावासों में बिस्तर, शौचालय, भोजन कक्ष, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी दर्ज की गई है."

दिग्विजय की वांगचुक से अपील अनशन तोड़ दो

छात्र आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया. उन्होंने इस वीडियो में कहा, "पूरे देश में नीट एग्जामिनेशन में जिस तरह से घपले हुए हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सदैव आगे आकर धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी है लेकिन इस मामले में प्रधानमंत्री मौन है. हमें इस बात की खुशी है कि अन्य लोगों ने भी इस मुद्दे को हाथ में लिया है."

दिग्विजय सिंह ने कहा, "हम दिल्ली पुलिस की बर्बरता देख रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं. मैं सोनम वांगचुक से अपील करता हूं कि अपनी भूख हड़ताल समाप्त करें. उनका जीवन बहुत मूल्यवान है. हम पूरी सख्ती से इस मामले को आखिरी दम तक ले जाएंगे. कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को बधाई देता हूं कि हमने ये लड़ाई लड़ी है."