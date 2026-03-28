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छिंदवाड़ा बस हादसे के बाद मुआवजा नीति को लेकर उमंग सिंघार का सवाल, कांग्रेस देगी 50 हजार की सहायता

छिंदवाड़ा बस हादसे के बाद मुआवजा नीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा ( ETV Bharat )

उमंग सिंघार ने मुआवजा मॉडल पर सवाल खड़े किए और कहा कि "हर हादसे के बाद सरकार तत्काल मुआवजे की घोषणा करती है, लेकिन कोई राहत राशि दिए जाने की कोई एक समान नीति नहीं है. न पीड़ितों की स्थिति का समुचित आकलन होता है, न संवेदनशीलता दिखाई जाती है."

सिंघार ने कहा कि हर हादसे के बाद सरकार तत्काल मुआवजे की घोषणा करती है लेकिन मुआवजे की कोई समान नीति नहीं है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की ओर से छिंदवाड़ा हादसे के मृतकों के परिवारों को 50 पचास हजार रुपए की सरकारी सहायता दी जाएगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा बस हादसे पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, लेकिन हादसों में मृत लोगों के परिवारों से भेदभाव क्यों? उन्होंने कहा कि मुआवजा मॉडल घटनाओं के हिसाब से अलग-अलग क्यों हैं?

उन्होंने कहा कि "व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, उन्हें सारी सुविधाएं हैं लेकिन जो पीड़ित हैं उन्हें मुआवजे के लिए भी दर-दर भटकना पड़ता है. छिंदवाड़ा बस हादसे में अब सरकार ने 8 लाख प्रति मृतक मुआवजा घोषित किया है. जबकि शुरुआत में स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा केवल 4 लाख की घोषणा की गई थी."

कांग्रेस विधायक दल देगा सहायता राशि (ETV Bharat)

'विभागों में घूमती है फाइल'

उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा सिरप कांड भागीरथपुरा समेत बीते दिनों हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, "इनमें मुआवजा अलग-अलग क्यों हैं. जब ऐलान कर दिया जाता है फिर उसके बाद मुआवजा प्राप्त करना भी एक जटिल प्रक्रिया है. पीड़ितों से दस्तावेज मांगे जाते हैं, फाईलें विभागों में घूमती हैं. प्रदेश में कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम नहीं है. कई ऐसे मामले हैं जिनमें आज तक पीड़ितों को पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया."

'दबाव बनाकर जुटाई गई थी भीड़'

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि महिलाओं पर दबाव बनाकर उन्हें कार्यक्रम में ले जाया गया था. यह कहा गया कि नहीं जाने पर लाड़ली बहना योजना का पैसा बंद हो सकता है. सिंघार ने पूछा कि क्या सरकार इसकी जांच कराएगी कि किन अधिकारियों या कार्यकर्ताओं ने यह दबाव बनाया? उन्होंने जनपद पंचायत के सीईओ के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि बाकायदा एक पत्र जारी कर कर्मचारियों और ग्रामीणों से ये कहा गया था कि अगर सभा में नहीं पहुंचे तो एक्शन होगा."

कांग्रेस विधायक दल देगा सहायता राशि

उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि "ये बेहद दुखद हादसा है, जिसमें कई घरों के चिराग भी बुझ गए. इस दुख की घड़ी में हम परिवारों के साथ खड़े हैं. कांग्रेस विधायक दल की ओर से मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी. जो घायल हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं कि वे जल्द स्वस्थ हों."