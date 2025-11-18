ETV Bharat / state

20 साल में दूसरी बार बीजेपी दफ्तर पहुंची उमा भारती, शिवराज ने बताया मोहन यादव के नाम पर कैसे हुई परीक्षा?

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 20 साल में मंगलवार को दूसरी बार बीजेपी मुख्यालय पहुंची. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से गौ संवर्धन मुद्दे पर की चर्चा.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 5:51 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश बीजेपी में बीते 72 घंटे में तेजी से सियासी घटनाक्रम बदले हैं. मौजूदा राजनीति पर भले वो असर ना डाले लेकिन इतना बता रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक के दायरे की कहानी है. क्या वजह है कि जब सीएम डॉ मोहन यादव अपनी सरकार के 2 साल पूरे करने जा रहे हों तब शिवराज जनता को ये याद दिला रहे हैं कि मोहन यादव का नाम आगे बढ़ाना उनके लिए कितनी बड़ी परीक्षा की घड़ी थी. अचानक राजनीति के किस दांव के चलते झांसी से अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लंबे अंतराल के बाद मंगलवार को अचानक बीजेपी मुख्यालय पहुंच गई. बंद कमरे में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से आधे घंटे की मुलाकात का सार क्या है.

20 साल में दूसरी बार बीजेपी दफ्तर पहुंची उमा भारती

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 20 साल में मंगलवार को दूसरी बार बीजेपी मुख्यालय पहुंची थी. इसके पहले 24 जनवरी 2023 को अचानक प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पहुंचकर उन्होंने सबको चौंका दिया था. मंगलवार को आधा घंटे पार्टी मुख्यालय में बंद कमरे में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से बातचीत भी की.

उमा भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "जिस तरह से उन्होंने शराबबंदी के बाद अब गौ संवर्धन को लेकर अभियान छेड़ा हुआ है. ये मुख्यालय विजिट भी उसी का हिस्सा है. मैं अपने भाई और प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आई हूं. मुझे कार्यालय आकर अच्छा लगा. इसके पहले भी एक बार बीच में कार्यालय आई थी. गाय के संरक्षण, संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से भी बात हुई थी. संगठन भी गौ संवर्धन पर अच्छा काम कर रही है."

2 साल पहले भी बीजेपी मुख्यालय पहुंची थीं उमा भारती

इसके पहले भी 2023 में इसी तरह से अचानक उमा भारती बीजेपी मुख्यालय पहुंच गई थी. तब पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक चल रही थी. हालांकि उस दौरान उमा बहुत देर बैठक में नहीं रुकीं और चली गईं. वीडी शर्मा के कार्यकाल के पहले जितने प्रदेश अध्यक्ष रहे उस दौर मे उमा कभी बीजेपी मुख्यालय नहीं आईं. अब हेमंत खंडेलवाल के कार्यकाल के दौरान वे यहां पहुंची थी.

'मोहन यादव का नाम बढ़ाना परीक्षा की घड़ी'

मध्य प्रदेश बीजेपी में एक और पॉवर सेंटर केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेचैनी भी बाहर आ गई. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो उनके अपने किरार समाज के एक कार्यक्रम का है. जिसमें शिवराज अपनों से अपनी बात कर रहे थे और वो वाकये भी खुल कर सुना गए जिन पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था.

शिवराज सिंह चौहान बेहद सहजता के साथ बताते हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव जीत जाने के बाद भी उन्हें कब लगा कि ये बड़ी परीक्षा है, जब बंपर मैजोरिटी मिली 2023 में. मैं समाज को प्रणाम करते हुए कहना चाहता वो मेरी परीक्षा की घड़ी थी. तय हुआ कि मुख्यमंत्री मोहन जी होंगे. मेरे माथे पर बल नही पड़ा. अलग अलग रिएक्शन हो सकते थे. गुस्सा आ सकती थी. मैंने इतनी मेहनत की, कौन को वोट दिये. दिल ने कहा शिवराज ये तेरी परीक्षा की घड़ी है माथे पर शिकन मत आने देना आज तू कसौटी पर कसा जा रहा है. और मैंने नाम प्रस्तावित किया.

शिवराज ने आखिर उस पीड़ा की बयानी कर ही दी. दबी जुबान में जो सियासी हल्कों में कहा जाता रहा था कि शिवराज अपना दर्द छिपा गए थे. उन्होंने खुलकर उस वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि अब ये देखिए ये परीक्षा होती है. उसके बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में काम करने का मौका दिया. मुझे पत्रकारों ने पूछा और क्या देती पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री 6 बार सांसद, 6 बार विधायक. एक रिएक्शन ये होता है संयम रखना, धैर्य रखना जो काम है उसको बेहतर ढंग से करने की कोशिश करना.

