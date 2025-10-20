2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी उमा भारती!, यूपी की इस सीट से चाहिए टिकट
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दिए सक्रिय राजनीति में वापसी के संकेत. कहा, अगर पार्ट चाहेगी तो वह झांसी से 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी.
Published : October 20, 2025 at 7:21 PM IST|
Updated : October 20, 2025 at 7:42 PM IST
भोपाल: वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती ने कहा है कि अगर पार्टी निर्देश देगी तो वह 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की झांसी सीट से. मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में यह टिप्पणी की. जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय और मध्य प्रदेश नेतृत्व को टैग किया. उमा भारती ने पोस्ट में कहा, "मैंने ललितपुर में मीडिया के दोस्तों से कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं जरूर 2029 का चुनाव लड़ूंगी, लेकिन सिर्फ झासी लोकसभा सीट से.''
झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं उमा भारती
इससे पहले ललितपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान, उमा भारती ने कहा कि, ''बुंदेलखंड, जिसका एक हिस्सा झांसी भी है, उनका भावनात्मक घर है. वहां के लोगों के साथ मेरा गहरा रिश्ता है. अगर पार्टी कहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी.'' 2014 के लोकसभा चुनाव में झांसी सीट से जीत हासिल करने वाली भारती ने इस साल अगस्त में कहा था कि, वह राजनीति से दूर नहीं हैं और उचित समय पर चुनावी मैदान में वापसी करेंगी. भाजपा ने पिछले तीन लोकसभा चुनावों में झांसी सीट जीती है.
मैंने ललितपुर के आत्मीय मीडिया कर्मियों से कहा है कि पार्टी यदि कहेगी तो 2029 का चुनाव जरूर लडूंगी लेकिन मैं सिर्फ झांसी लोकसभा सीट से ही चुनाव लडूंगी। @BJP4India @BJP4MP— Uma Bharti (@umasribharti) October 18, 2025
2014 में लड़ा था अंतिम लोकसभा चुनाव
इस सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में भाजपा के अनुराग शर्मा कर रहे हैं, जो सांसद के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. कुछ दिन पहले उमा भारती ने कहा था कि "जब उन्हें लगेगा कि चुनाव लड़ना चाहिए तो वह जरूर मैदान में उतरेंगी. क्योंकि अभी तो उनकी उम्र 65 साल के आसपास ही है. उमा भारती ने अंतिम बार लोक सभा चुनाव झांसी संसदीय क्षेत्र से लड़ा था और वह जीतकर मोदी कैबिनेट में शामिल हुई थी. इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में वह नहीं उतरी थी.
उमा भारती के करियर की बात करें तो सबसे पहले 1984 में खजुराहो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन 1989 में खजुराहो से उन्होंने बड़ी जीत हासिल की. इसके बाद वह 1991, 1996 और 1998 में लगातार इस सीट से चुनाव जीती. साल 1999 का लोकसभा चुनाव उमा भारती ने भोपाल से लड़कर जीता. उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश पचौरी को हराया था. वह 8 दिसंबर 2003 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी. लेकिन वह मात्र 259 मुख्यमंत्री रहीं. 24 अगस्त 2004 को गैर जमानती वारंट के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था.