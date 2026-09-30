ETV Bharat / state

सिंहस्थ 2028 के नाम पर मोहन सरकार कर रही साजिश, उज्जैन शाही मस्जिद मामले पर बोले AIMIM अध्यक्ष

उज्जैन: सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारियों के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम चल रही थी, इसी दौरान शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने को लेकर विवाद हो गया. अब इस मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मध्य प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान और उनकी टीम को उज्जैन पुलिस ने डिटेन कर लिया था. पुलिस ने करीब 15 घंटे के बाद मोहसिन और उनके साथी को रिहा कर दिया. उज्जैन से भोपाल पहुंचने के बाद मोहसिन ने मोहन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने उज्जैन में मस्जिद का एक हिस्सा हटाने के मामले को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि वे अपनी टीम के साथ उज्जैन पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. जहां उन्हें करीब 15 घंटे तक डिटेन करके रखा गया और इस दौरान जानकारी भी नहीं दी गई कि उन्हें किस थाने में रखा गया है.

उज्जैन शाही मस्जिद मामले में काजी पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

सिंहस्थ के नाम पर मोहन सरकार पर साजिश के आरोप

मोहसिन अली खान ने कहा, " सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के नाम पर मस्जिदों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है. अगर मस्जिद की संरचना महज तीन फीट की है, तो उसे जमींदोज करने से आखिर कौनसा विकास होने वाला है. मस्जिद की एक ईंट भी हटती है तो उनके लिए वह पूरी मस्जिद को जमींदोज करने जैसा है. वर्ष 1961 में भी निर्माण के नाम पर मस्जिद को तोड़े जाने की बात सामने आई थी."

उज्जैन शहर काजी पर भी उठाए सवाल

मोहसिन अली खान ने उज्जैन के काजी खलिक-उर-रहमान और मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए है. उन्होंने कहा, "काजी साहब ने कथित तौर पर सरकार के साथ गुप्त बैठक की और बाद में लोगों को बताया कि सरकार से बातचीत हो चुकी है. आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि मस्जिद हटाने की अनुमति दी गई. लोगों की कुर्बानी का सौदा किया गया है. एक तरफ भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा उज्जैन काजी साहब के काम की तारीफ कर रहे हैं, वहीं, दूसरी तरफ मस्जिद हटाने को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी है."

100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी का दावा

प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन ने दावा करते हुए कहा, " मस्जिद हटाने के विरोध के दौरान 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. मेरे साथ थाने में मौजूद एक मुफ्ती के दोनों हाथ तोड़ दिए गए. इस पूरे मामले में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखी जाएगी. 28 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, सुनवाई से ठीक पहले रातों रात मस्जिद तोड़ने की अनुमति क्यों दी गई. मेरी पार्टी इस मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी."

सनवर पटेल के बयान पर भी साधा निशाना

मोहसिन खान ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, '' पूरी पीआर टीम उनके पक्ष में लगी हुई है. सनवर पटेल ने एक बार फिर खुद को बीजेपी का वफादार साबित किया है.'' मोहसिन ने दावा किया कि 5 एकड़ से ज्यादा वक्फ जमीन सिंहस्थ के नाम कर दी गई है. उन्होंने इस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों को लेकर मुस्लिम समाज के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए.