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मध्य प्रदेश में इसी माह लागू होगा UCC, कमेटी का कार्यकाल बढ़ा, 9 लाख से ज्यादा सुझाव

जनसंघ के संस्थापक डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भोपाल में कार्यक्रम. मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल.

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डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भोपाल में कार्यक्रम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 1:21 PM IST

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भोपाल : भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सोमवार को भोपाल के लाल घाटी पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया. इसके बाद मोहन यादव ने कहा "मध्य प्रदेश में इसी माह से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी है." मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी बात की.

समिति के 4 लाख सुझाव ऑनलाइन मिले

मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की कसरत कई दिनों से चल रही है. यूसीसी समिति ने कई शहरों में जाकर समाज के विभिन्न वर्गों से विचार-विमर्श किया. यूसीसी समिति के पास पूरे प्रदेश से 9 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव पहुंचे. करीब 4 लाख सुझाव ऑनलाइन और शेष विभिन्न माध्यमों से मिले हैं. इन सभी सुझावों को यूसीसी समिति बारीकी से अध्ययन कर रही है. इनमें जो सुझाव ज्यादा सार्थक होंगे, उन्हें मसौदे में शामिल किया जा सकता है. खास बात ये है कि महिलाओं ने भी व्यापक स्तर पर सुझाव भेजे हैं.

यूसीसी कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया

समिति के अनुसार अधिकांश लोगों ने यूसीसी लागू करने पर सहमति दी है. मुस्लिम समुदाय के भी कई लोगों ने इस कानून के समर्थन में राय प्रकट की है. यूसीसी कमेटी का कार्यकाल 26 जून को खत्म हो गया था. लेकिन इसकी प्रक्रिया को देखते हुए कमेटी का कार्यकाल 26 जुलाई तक बढ़ाया गया है. यूसीसी इसी सत्र में विधानसभा में पेश होना है. इसके बाद समिति के लोग कानून लागू करने के लिए आवश्यक नियम तैयार करने की प्रक्रिया में जुटेंगे.

मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने आ रहे निवेशक

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान में संशोधन की सलाह दी थी. क्योंकि देश एक निशान-एक प्रधान-एक विधान होना चाहिए. डॉ. मुखर्जी के बताए मार्ग पर चलकर मध्यप्रदेश में उद्योग-धंधों का विकास हो रहा है. हर व्यक्ति के कल्याण के लिए बीजेपी सरकार 24 घंटे काम कर रही है. मध्य प्रदेश ने डिफेंस के सेक्टर में भी उल्लेखनीय काम किया है. अब मध्य प्रदेश में रक्षा उत्पाद भी बनने लगे हैं. मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार तीव्र गति से मिल रहा है."

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