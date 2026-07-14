अनुसूचित जनजातियों को UCC से बाहर रखने की अनुशंसा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कमेटी ने सौंपा ड्राफ्ट
UCC की हाई लेवल कमेटी ने लंबी रिसर्च और स्टडी के बाद सरकार को सौंपी रिपोर्ट, फाइनल मुहर लगते ही विधानसभा में पेश होगा प्रस्ताव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 10:32 AM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश में लागू होने जा रही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में अनूसुचित जनजातियों को बाहर रखने की अनुशंसा की गई है. समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को संहिता का फाइनल प्रतिवेदन सौंपा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समय-सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया. मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि इसी विधानसभा सत्र में यूसीसी लाया जा सकता है.
UCC की हाई लेवल कमेटी ने की रिपोर्ट में क्या है?
मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सौंपे गए प्रतिवेदन के कुल तीन हिस्सों हैं. पहले हिस्से में समिति की अनुशंसा की है और इसमें समिति ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के विभिन्न विधियों व प्रथाओं का विश्लेषण कर अपनी अनुशंसाएं रखी हैं. इस खंड में 10 अध्याय हैं. प्रतिवेदन का दूसरा खंड विधेयक के प्रारूप के रूप में है. समिति ने प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप को मध्यप्रदेश में प्रचलित विधियों व नियमों के दृष्टिगत तैयार किया है. प्रस्तावित विधेयक के 4 भाग, 404 धाराएं व 7 अनुसूचियां हैं.
वहीं, तीसरे खंड में जन परामर्श प्रतिवेदन है, जिसमें समिति द्वारा जिला स्तर, राज्य स्तर व वेबसाइट के माध्यम से जो फीडबैक लिए गए उनका विवरण है. समिति को प्रदेश भर से 9.58 लाख से ज्यादा परामर्श प्राप्त हुए हैं. उनका प्रश्नवार, लिंगवार व समुदायवार विश्लेषण इस खंड में शामिल है.
इन विषयों पर कमेटी ने की थी स्टडी
राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को विभिन्न व्यक्तिगत व पारिवारिक विषयों, जैसे विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण व लिव-इन संबंधों से संबंधित प्रचलित व्यवस्थाओं के अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. समिति ने उक्त अनुसार मध्यप्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रारूप तैयार करने का कार्य किया है.
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मानसून सत्र में आ सकता है यूसीसी
समिति ने मूल आधार, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, विविध अनुष्ठानिक प्रथाओं को अप्रभावित रहने देना, प्रचलित रीति-रिवाजों व प्रथाओं का सम्मान करना और संवैधानिक उपबंधों व लोकनीति की दिशा में कार्य किया है. समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन राज्य शासन के विधि विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है. विधेयक में अंतिम सुधार व वरिष्ठ सचिव समिति की प्रक्रिया के बाद विधेयक मंत्रि-परिषद की स्वीकृत के बाद मानसून सत्र में ही विधानसभा में रखे जाने की संभावना है.