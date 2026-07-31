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भोपाल में नकली पिस्टल के साथ 2 युवक गिरफ्तार, फर्जी पुलिस बनकर हेलमेट के नाम पर वसूली

भोपाल में हेलमेट और यातायात नियमों की आड़ में वसूली, 2 युवक गिरफ्तार. मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो. पुलिस खंगाल रही आपराधिक रिकॉर्ड.

BHOPAL TWO YOUTHS ARRESTED
नकली पिस्टल के साथ 2 युवक गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 8:39 PM IST

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भोपाल: राजधानी में नकली पुलिस बनकर अवैध वसूली करने वाले 2 फर्जी पुलिस वालों को शाहपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ये दोनों युवक वाहन चालकों को रोककर उनसे अवैध वसूली कर रहे थे. इनमें से एक एलएलबी का छात्र है और दूसरा निजी कंपनी में एचआर के पद पर कार्यरत है.

दोनों सिविल ड्रेस में चौराहे पर वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को रोककर हेलमेट और यातायात नियमों का हवाला देते हुए रुपए वसूल रहे थे. पुलिस ने उनके कब्जे से एक नकली पिस्टल भी बरामद की है. पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है.

नकली पिस्टल के साथ 2 युवक गिरफ्तार

भोपाल की शाहपुरा पुलिस ने 2 युवकों को नकली पुलिस बनकर अवैध वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. ये दोनों युवक हेलमेट और यातायात नियमों का हवाला देते हुए अवैध वसूली कर रहे थे. पुलिस ने इनके पास से एक नकली पिस्टल भी बरामद की है, जिससे ये लोगों पर रौब झाड रहे थे.

फर्जी पुलिस बनकर हेलमेट के नाम पर वसूली (ETV Bharat)

'हेलमेट और यातायात नियमों की आड़ में कर रहे थे वसूली'

एडिशनल डीसीपी रश्मि अग्रवाल ने बताया, "गुरुवार रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली थी कि शाहपुरा चौराहे पर 2 युवक खुद को पुलिसकर्मी बताकर वाहन चालकों की जांच कर रहे हैं और उनसे पैसे मांग रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में ले लिया. पकड़े जाने पर दोनों ने पहले खुद को कोहेफिजा थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी बताया, लेकिन पूछताछ में उनका दावा झूठा निकला."

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पुलिस खंगाल रही आपराधिक रिकॉर्ड (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "आरोपियों की पहचान अमान खान और कार्तिक मिश्रा के रूप में हुई. पूछताछ में अमान खान ने बताया कि वह एमपी नगर स्थित एक आईटी कंपनी में एचआर के पद पर कार्यरत है, जबकि कार्तिक मिश्रा एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है. तलाशी के दौरान अमान की कमर से एक नकली पिस्टल बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया. एडिशनल डीसीपी ने कहा की दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है."

मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो

पुलिस ने मौके से जब दोनों आरोपियों को पकड़ा तो वहां मौजूद लोगों ने उनका वीडियो भी बना लिया. वीडियो में लोग उनसे पूछते दिखाई देते हैं कि वे किस थाने से हैं और अपना पहचान पत्र दिखाएं. कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि दोनों स्वयं बिना हेलमेट थे, फिर भी दूसरों को हेलमेट के नाम पर रोक रहे थे. लोगों ने उनसे यह भी पूछा कि उन्हें सड़क पर वाहन चेकिंग करने का अधिकार किसने दिया है.

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मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो (ETV Bharat)

'बगैर चालान काटे मांगते थे नकद रुपए'

थाना प्रभारी संतोष मरकाम ने बताया, "जांच में सामने आया है कि आरोपी सिविल ड्रेस में वाहन चालकों को रोककर पुलिस कार्रवाई का डर दिखाते थे और मौके पर ही नकद रुपए मांगते थे. उन्होंने किसी भी वाहन चालक का वैधानिक चालान नहीं काटा. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने पुलिस से कहा की वह केवल मजाक कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस दलील को खारिज कर दिया."

'दोनों का खंगाला जा रहा आपराधिक रिकॉर्ड'

थाना प्रभारी संतोष मकराम ने कहा, "मौके पर कोई वीडियो शूट या ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जिससे यह साबित हो सके कि यह किसी प्रकार का मजाक था. पुलिस को आरोपियों के इस दावे पर भी संदेह है कि वे पहली बार ऐसा कर रहे थे. उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य गतिविधियों की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हैं या नहीं."

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बगैर चालान काटे मांगते थे नकद रुपए (ETV Bharat)

थाना प्रभारी के अनुसार "अमान खान के खिलाफ पहले से मारपीट का एक मामला दर्ज है, जबकि कार्तिक मिश्रा का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है. दोनों के खिलाफ फर्जी पुलिस बनकर वसूली, धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है."

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