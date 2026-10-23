स्पेशल नंबर के लिए लोग लाखों देने तैयार, ऑक्शन से खुलती है किस्मत, डिमांड में यह 2 नंबर
साल 2025 में 9999 नंबर 2.61 लाख में बिका जबकि 2026 में 0001 नंबर 2.70 लाख में हुआ नीलाम. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:30 PM IST
भोपाल: त्योहारी सीजन में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त तेजी आई है. राजधानी भोपाल में सिर्फ नवरात्र में पिछले साल के मुकाबले करीबन 65 फीसदी से ज्यादा टू व्हीलर की बिक्री हुई है. हालांकि फोर व्हीलर वाहनों की बिक्री में थोड़ी कमी आई है. इसके अलावा चमचमाती गाड़ी के साथ यूनिक नंबर की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है, इसके लिए लोग मोटी रकम भी खर्च कर रहे हैं. इस बार लोगों के बीच अंक ज्योतिष की वजह से 1111, 0001 जैसे नंबर जबरदस्त डिमांड में हैं.
इस बार 9 नहीं 1 नंबर की सबसे ज्यादा डिमांड
आमतौर पर 9999 को लेकर सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिलता है लेकिन इस बार 0001 और 1111 को लेकर सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है. अंकशास्त्र के मुताबिक वर्ष 2026 का मूलांक 1 है. इस वजह से 0001 जैसे नंबर की ज्यादा पूछपरख हो रही है.
साल 2025 में 9999 नंबर 2.61 लाख में बिका था, जबकि साल 2026 में 0001 नंबर 2 लाख 70 हजार रुपए में नीलाम हुआ है. यह नंबर एक ईवी फोर व्हीलर के लिए खरीदा गया है. परिवहन विभाग के जिला क्षेत्रीय अधिकारी जितेन्द्र शर्मा बताते हैं, "कुछ नंबरों को लेकर सबसे ज्यादा डिमांड होती है. खासतौर से 0001, 0002, सीरीज के नंबर लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि यह व्हीव्हीआईपी जैसे दिखाई देते हैं."
'नंबरों की होती है नीलामी'
परिवहन के काम से जुड़े प्रदीप खंडेलवाल बताते हैं, "आमतौर पर व्हीकल खरीदते समय अब डीलर के जरिए ही सामान्य नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं लेकिन स्पेशल फैंसी नंबर के लिए नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा लेना होता है.
- इस तरह के फैंसी नंबर सिर्फ ऑनलाइन ही प्राप्त किए जा सकते हैं.
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक यूजर्स पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं.
- साइन इन करने के बाद अपने खाते से फैंसी नंबर को सिलेक्ट करें.
- रजिस्ट्रेशन के बाद इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करें और अपने पसंद का नंबर रजिस्टर्ड करें.
- किसी नंबर पर एक से ज्यादा वाहन चालकों की डिमांड आने पर नंबर के लिए बोली लगाई जाती है. इसके बाद रिजल्ट जारी होने पर संबंधित व्यक्ति को बाकी राशि निर्धारित समय सीमा में जमा करने का विकल्प दिया जाता है.
- नंबर न लेने की स्थिति में बाकी राशि वापस ली जा सकती है.
अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर का क्रेज
पंडित विष्णु राजौरिया बताते हैं, "अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो 2025 का अंक 9 था. इस अंक का स्वामी 9 होता है. इस अंक को आध्यात्मिक जागरूकता, ऊर्जा और साहस का प्रतीक माना जाता है. जबकि साल 2026 का मूलांक 1 होता है. इस अंक के स्वामी गृहों के राजा सूर्य माने जाते हैं, जिन्हें ऊर्जा, मान-सम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है."
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'जन्म तारीख के हिसाब से लेना चाहिए नंबर'
पंडित विष्णु राजौरिया कहते हैं, "यदि कोई वाहन खरीद रहे हैं तो शुभ नक्षत्र का सबसे पहले ध्यान रखा जाना चाहिए. इसके अलावा गाड़ी का नंबर जन्म तारीख के हिसाब से लिया जाना चाहिए. यदि स्पेशल नंबर के रूप में 4, 8 या फिर 9 अंक को पसंद कर रहे हैं, तो सबसे पहली किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली जरूर दिखवा लेना चाहिए, क्योंकि यह अंक राहु या शनि के प्रभाव वाले माने जाते हैं."