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स्पेशल नंबर के लिए लोग लाखों देने तैयार, ऑक्शन से खुलती है किस्मत, डिमांड में यह 2 नंबर

स्पेशल नंबर के लिए लोग लाखों देने तैयार ( ETV Bharat )

भोपाल: त्योहारी सीजन में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त तेजी आई है. राजधानी भोपाल में सिर्फ नवरात्र में पिछले साल के मुकाबले करीबन 65 फीसदी से ज्यादा टू व्हीलर की बिक्री हुई है. हालांकि फोर व्हीलर वाहनों की बिक्री में थोड़ी कमी आई है. इसके अलावा चमचमाती गाड़ी के साथ यूनिक नंबर की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है, इसके लिए लोग मोटी रकम भी खर्च कर रहे हैं. इस बार लोगों के बीच अंक ज्योतिष की वजह से 1111, 0001 जैसे नंबर जबरदस्त डिमांड में हैं.

इस बार 9 नहीं 1 नंबर की सबसे ज्यादा डिमांड आमतौर पर 9999 को लेकर सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिलता है लेकिन इस बार 0001 और 1111 को लेकर सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है. अंकशास्त्र के मुताबिक वर्ष 2026 का मूलांक 1 है. इस वजह से 0001 जैसे नंबर की ज्यादा पूछपरख हो रही है.