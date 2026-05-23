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चाचा लोकेश की ट्विशा शर्मा से आखिरी मुलाकात, बोले बदली-बदली सी लगी थी भतीजी

चाचा लोकेश सिंह की आंखों में बार-बार 12 मार्च की वो तारीख याद आ जाती है. जब ट्विशा अपने भाई हर्षित की शादी में आई थी. लोकेश कहते हैं, "ट्विशा के भाई की शादी में हम आखिरी बार गए थे. वहीं, ट्विशा से आखिरी मुलाकात हुई थी." क्या ट्विशा को देखकर महसूस हुआ था कि उसकी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, वो किसी तनाव में है.

भोपाल: मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है लेकिन इस बीच ट्विशा के चाचा लोकेश शर्मा ने ट्विशा की शादी के बाद उसके बर्ताव में आए बदलाव को लेकर कुछ खुलासे किए हैं. वहीं, उन्होंने ये भी कहा कि "सीबीआई जांच से उम्मीद की किरण बंधी है लेकिन अब जल्दी होना चाहिए. इससे ज्यादा और देरी न की जाए." लोकेश शर्मा ने ट्विशा की सास, रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह द्वारा ट्विशा के प्रेग्नेंसी को लेकर मीडिया में दिए गए बयानों का भी जवाब दिया है.

ट्विशा के चाचा बोले 12 मार्च को आखिरी बार भतीजी को देखा (ETV Bharat)

इस सवाल पर लोकेश कहते हैं, "देखिए उसी के भाई की शादी का अवसर था. कोई भी अच्छे अवसर पर ऐसी बात नहीं करना चाहता. उस समय मुझ तक कोई बात नहीं आई थी. लेकिन हां ट्विशा बदली हुई लग रही थी. उसके व्यवहार थोड़े अलग थे. लेकिन हमने यही सोचा कि शादी के बाद लोग ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, तो हो सकता है ट्विशा भी इसलिए बदली हुई लग रही है."

ट्विशा की सास पर केस को प्रभावित करने का लगाया आरोप

ट्विशा के चाचा लोकेश सिंह ने कहा, "प्रेग्नेंसी को लेकर जो आरोप गिरीबाला सिंह लगा रही हैं, वह सरासर गलत है. इस तरह की छोटी-छोटी चीजें जबरन लाई जा रही हैं, ताकि केस को डायवर्ट किया जा सके. इस दुनिया में अब जो नहीं है और जो अब अपने बचाव में नहीं आ सकती है, उसके विषय में कुछ भी कह रही हैं.

मेरा सवाल ये है कि गिरीबाला सिंह तो चरित्रवान हैं, तो उनका बेटा क्यों फरार रहा? क्यों उन्होंने हमारे साथ सेकेंड पोस्टमार्टम की डिमांड में साथ नहीं दिया? वह जिस तरह से एक मृतका को लेकर बयान दे रही हैं, ये उनके चरित्र को दर्शाता है. जमानत पर होकर आप खुलेआम इस मामले में बोल रही हैं और केस को प्रभावित कर रही हैं."

'सीबीआई जांच से दिखी उम्मीद की किरण'

ट्विशा के पूरे परिवार को सीबीआई जांच से उम्मीद की किरण दिखाई दी है. चाचा लोकेश सिंह ने कहा, "सीबीआई जांच की मांग पूरी हो जाने के बाद लग रहा है, न्याय दिलाने की शुरुआत हुई है. लेकिन अब सब कुछ जल्दी से जल्दी किया जाए, इसकी सख्त जरुरत है. पहले ही बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, इससे ज्यादा डिले न किया जाए."