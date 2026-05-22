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ट्विशा शर्मा मौत से पहले गईं थी ब्यूटी पार्लर, रिलेक्स नजर आईं, घर जाकर क्या हुआ?

ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में नया ट्विस्ट, ब्यूटी पार्लर वीडियो से सनसनी, पीयूष सिंह राजपूत और आबिद मुमताज की रिपोर्ट

Twisha sharmas parlour video
ट्विशा शर्मा मौत से पहले गईं थी ब्यूटी पार्लर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 7:34 PM IST

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Updated : May 22, 2026 at 7:48 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत के मामले में एक और सनसनीखेज वीडियो सामने आया है. एक ओर जहां ट्विशा के पति ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, तो इसी बीच ट्विशा का एक ब्यूटी पार्लर वीडियो सामने आया है. दावा किया जा रहा है कि मौत वाले दिन दोपहर में ट्विशा ब्यूटी पार्लर गईं थी और वहां 3 घंटे बिताए थे. एसआईटी चीफ रजनीश कश्यप ने कहा, '' ट्विशा शर्मा मामले में उनका ब्यूटी पार्लर से एक वीडियो जब्त किया है, जिसे जांच में लिया गया है.''

वीडियो में रिलेक्स नजर आईं ट्विशा, सुसाइड पर उठे सवाल

ट्विशा शर्मा की मौत से कुछ ही घंटे पहले के इस सीसीटीवी फुटेज ने जांच की दिशा में नया मोड़ ला दिया है. सीसीटीवी फुटेज में ट्विशा पार्लर में हेयर स्पा और अन्य सर्विस लेते नजर आती हैं. वीडियो दोपहर 3.40 के आसपास का है. इस दौरान ट्विशा काफी रिलेक्स दिखाई देती हैं, जिससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना रिलेक्स नजर आने वाला व्यक्ति कुछ ही पल बाद कैसे सुसाइड कर सकता है. (नोट- ईटीवी भारत इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता)

ब्यूटी पार्लर वीडियो से सनसनी (Source- Bhopal Police)

ट्विशा के हावभाव बेहद सामान्य थे

पार्लर स्टाफ ने पुलिस को बताया कि ट्विशा शर्मा ने उस ब्यूटी पार्लर में तकरीबन 3 घंटे बिताए थे. इस दौरान ट्विशा शर्मा बेहद सामान्य थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये बिलकुल नजर नहीं आ रहा था कि वे तनाव में हैं या परेशान हैं. वीडियो देखकर यह कह पाना बिलकुल मुश्किल है कि ट्विशा इसके कुछ देर बाद अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगी. इस वीडियो को अब ट्विशा की मौत की कड़ियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

TWISHA SHARMA DEATH CASE
ट्विशा के हावभाव बेहद सामान्य थे (Etv Bharat)

अगर सुसाइड किया तो ब्यूटी पार्लर क्यों गईं ट्विशा?

ट्विशा की मौत के बाद ये बातें सामने आईं थी कि वे उस दिन ब्यूटी पार्लर गईं थी. वहीं, इस वीडियो के सामने आने के बाद इस बात की पुष्टि भी हो गई है. लेकिन इस वीडियो से जांच की दिशा भी बदल सकती है. एक ओर जहां ट्विशा के दूसरे पोस्टमॉर्टम और समर्थ के सरेंडर के बाद के पहलुओं पर सभी की निगाहें हैं, तो दूसरी ओर इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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पार्लर से घर लौटने के बाद क्या हुआ?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्विशा के पार्लर से घर लौटने के बाद क्या हुआ था? मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है, वहीं, समर्थ द्वारा सरेंडर करने के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें कई नई बातें सामने आ सकती हैं.

Last Updated : May 22, 2026 at 7:48 PM IST

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