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'मुझे बच्चा समझकर माफ कर दीजिए', आखिर अपने परिवार से ऐसा क्यों बोली ट्विशा

'ट्विशा ने परफेक्ट मैच ढूंढ लिया' वीडियो में दोनों परिवार के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं. जैसा हर शादी में होता है, डांस संगीत, मस्ती सब चलती हुई दिखाई दे रही है. ट्विशा और समर्थ किसी हिस्ट्रीकल प्लेस में फोटोशूट भी करवाते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में ही ट्विशा का भाई हर्षित कह रहा है कि, ''मैंने जब पहली बार जीजू को देखा तो लगा ट्विशा ने अपना साथी खोज लिया है.''

भोपाल: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब ट्विशा की शादी का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें ट्विशा विदाई से पहले अपने परिवार से माफी मांगती हुई नजर आ रही है. वीडियो में ट्विशा परिवार से कहती हुए नजर आ रही है कि, ''मुझे माफ कर दीजिए अपना बच्चा समझ कर माफ कर दीजिए. इस दौरान ट्विशा की आंखों से आंसू आ गए और उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया.

पूर्व जज के बेटे से हुई थी ट्विशा की शादी

बता दें कि, 12 दिसंबर 2025 को ट्विशा की शादी पूर्व जज गिरिबाला सिंह के बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी. समर्थ खुद क्रिमिनल लॉयर है. शादी के लगभग 6 महीने के बाद ही 12 मई को ट्विशा का शव उसके ससुराल में मिला था. परिजन ने दामाद समर्थ और ससुराल वालों पर ट्विशा को प्रताड़ित करने के आरोप लगाएं हैं. ट्विशा की मौत के बाद से ही पति समर्थ फरार हो गया था उस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था. हालांकि शुक्रवार को उसने जबलपुर के कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. वहीं ट्विशा की सास गिरिबाला फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. जिनकी जमानत रद्द करने के लिए ट्विशा के परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है.

शादी के दौरान समर्थ और ट्विशा (ETV Bharat)

शादी में पंडित जी से मजाक करती दिखी ट्विशा

समर्थ और ट्विशा की शादी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों परिवार हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो की शुरुआत ट्विशा से होती है. वह दुल्हन के जोड़े में कार में बैठी हैं और इस दौरान पंडितजी से मजाक करती दिखाई दे रही हैं. ट्विशा पंडित जी से कहती है, ''पंडित जी, छोड़ दो उनको… पूरा फुटेज आप ही खाने वाले हैं क्या? शादी मुझसे करनी है, आपसे नहीं.''

ट्विशा की शादी के दौरान की तस्वीर (ETV Bharat)

विदाई के वक्त ट्विशा ने मांगी माफी

वीडियो में ट्विशा के रिश्तेदार उसे बचपन के निकनेम 'टुकटुक' कहते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ लड़कियां कहती दिख रही हैं ट्विशा ऊपर से हार्ड है लेकिन अंदर से बिलकुल नारियल जैसी है. वहीं ट्विशा के भाई का कहना है, जब मैंने पहली बार समर्थ जीजू को देखा तो लगा ट्विशा को परफेक्ट मैच मिल गया है. विदाई के टाइम ट्विशा और उनके परिजन भावुक नजर आए. वीडियो में सब ट्विशा को गले से लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. विदाई के वक्त ट्विशा अपने घर वालों से कह रही हैं मुझसे गलती हुई हो तो बच्चा समझकर माफ कर देना.''