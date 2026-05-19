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ट्विशा शर्मा मामले में आई लिगेचर रिपोर्ट, मौत में इस्तेमाल हुआ बेल्ट, एक के बाद एक ट्विस्ट

भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत मामले में आई बेल्ट की लिगेचर रिपोर्ट, ट्विशा के गले पर मिले निशान और बेल्ट का हुआ मिलान.

TWISHA SHARMA BELT LIGATURE REPORT
ट्विशा शर्मा मामले में आई लिगेचर रिपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 7:25 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के चर्चित मॉडल और मिस पुणे रही ट्विशा शर्मी की संदिग्ध मौत के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं. एक तरफ जहां परिवार इंसाफ की आस में नोएडा से भोपाल में डेरा जमाए हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ ट्विशा की सास व रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने भी बहू पर ड्रग्स सहित कई आरोप लगाए हैं. वहीं अब इस मामले में ट्विशा की मौत में इस्तेमाल हुई बेल्ट की लिगेचर रिपोर्ट आ गई है.

ट्विशा मामले में बेल्ट की लिगेचर रिपोर्ट

भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले मे बेल्ट की लिगेचर रिपोर्ट आ गयी है. जानकारी के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई है कि ट्विशा की मौत में उसी बेल्ट का इस्तेमाल हुआ है. रिपोर्ट में गले पर मिले लिगेचर निशान यानि मार्क्स और बेल्ट की बनावट का मिलान किया गया, जिसमें दोनों के बीच समानता पाई गई. जांच रिपोर्ट में मौत की वजह आत्महत्या बताई गई है. इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि शुरुआती पोस्टमार्टम के दौरान मौत में इस्तेमाल हुआ बेल्ट डॉक्टरों को उपलब्ध नहीं कराया गया था.

BHOPAL TWISHA SUSPICIOUS DEATH
रस्मों के दौरान पति समर्थ (ETV Bharat)

पुलिस ने पहले नहीं सौंपा था बेल्ट, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप

जबकि फॉरेंसिक प्रक्रिया में लिगेचर मटेरियल बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर डॉक्टर यह तय करते हैं कि मौत फांसी से हुई है या किसी अन्य परिस्थिति में शव को लटकाया गया है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने दो दिन पहले आत्महत्या में इस्तेमाल हुआ बेल्ट जांच एजेंसियों को सौंपा था. इसके बाद हुई विस्तृत फॉरेंसिक जांच में यह रिपोर्ट तैयार हुई. ट्विशा के पिता शुरुआत से ही पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगा रहे है. फंदे में इस्तेमाल हुआ बेल्ट डॉक्टरों को उपलब्ध नहीं कराया गया था.

BHOPAL TWISHA SUSPICIOUS DEATH
ट्विशा शर्मा (ETV Bharat)

यह प्रक्रिया शुरुआती पोस्टमार्टम के दौरान पूरी नहीं हो सकी, जिससे जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. SIT चीफ एसीपी डॉ रजनीश कश्यप ने कहा कि "मामले की हर पहलुओं पर जांच की जा रही है. लिगेचर रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है. रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी."

क्यों अहम है लिगेचर मटेरियल?

एक्सपर्ट के अनुसार, फंदे की चौड़ाई, बनावट और उसके दबाव के निशानों का मिलान मृतक के गले पर मौजूद निशान से किया जाता है. जिससे हत्या व आत्महत्या के कारणों का सही पता लगाया जाता है. यह जांच आत्महत्या और हत्या के बीच अंतर स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ट्विशा मामले में यह प्रक्रिया शुरुआती पोस्टमार्टम के दौरान पूरी नहीं हो सकी.

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