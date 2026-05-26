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रिलीज होगी ट्विशा की आखिरी मूवी जिसकी एक्साइटेमेंट लिए दुनिया से हुईं विदा, शूटिंग की तस्वीरें

फिल्म के लिए क्यों एक्साइटेड थीं ट्विशा ( Photo Credit South Actor Viraj Cheelam FB )

साउथ एक्टर विराज चीलम और ट्विशा की शूटिंग की तस्वीर (Photo Credit South Actor Viraj Cheelam FB)

दक्षिण की रिलीज होने वाली फिल्म ट्विशा की वो आखिरी फिल्म थी, जिसमें उसकी भूमिका मुख्य किरदारों में से एक थी. फिल्म के एक्टर और तेलुगु अभिनेता विराज चीलम ने सोशल मीडिया पर एक लंबी भावुक पोस्ट लिखी है. उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि "मैं ट्विशा की मौत की खबर से सदमे में हूं. ट्विशा ने हमारी फिल्म में काम किया था. उसका किरदार फिल्म के मुख्य किरदारों में से एक था. ये फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है.

फिल्म की शूटिंग के दौरान ट्विशा की तस्वीरें (Photo Credit South Actor Viraj Cheelam FB)

तेलुगु अभिनेता विराज चीलम ने ट्विशा की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि जिस फिल्म को लेकर ट्विशा बहुत एक्साइटेड थी, वो खुद उस फिल्म को देखे बिना इस दुनिया से चली जाएगी.

भोपाल: एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत से फिल्म इंडस्टी में उनके साथ जुडे़ लोग भी सदमे से नहीं उबर पा रहे. ट्विशा ने दक्षिण की जिस आखिरी फिल्म में काम किया था, वो आने वाले महीनों में रिलीज होने वाली है. ट्विशा की ये आखिरी फिल्म सेना के बैकग्राउण्ड पर थी और वो खुद इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित थीं.

आर्मी बैकग्राउण्ड पर बनी इस फिल्म को लेकर ट्विशा बहुत ही उत्साहित थी, लेकिन बहुत दुख की बात है कि वो खुद अपनी ये फिल्म देखने से पहले ही दुनिया से चली गई. वो बहुत साहसी थी. बड़े सपने देखने वाली बेहद पॉजीटिव और मेहनती लड़की, काम के लिए जुनूनी. विराज ने बताया जब ट्विशा की मां ने उन्हें उसके निधन की खबर दी तो मुझे यकीन नहीं हुआ."

हेयर स्टाइलिस्ट निशा पटेल के साथ ट्विशा की तस्वीर (Photo Credit Hairstylist Nisha Patel (FB))

अभिनेता विराज ने कहा, ट्विशा मशहूर होना चाहती थी पर ऐसे नहीं

सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट में अभिनेता विराज का कहना है "ट्विशा हमेशा से मशहूर होना चाहती थी, लेकिन इस तरह से वो भारत में चर्चा में आएगी, किसी ने नहीं सोचा था. विराज ने कहा मैं व्यक्तिगत रुप से ट्विशा के भाई, माता-पिता और परिजनों को जानता हूं. ट्विशा अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती थी. उसके लिए उसका परिवार सबकुछ था. मैं जितना उसे जानता हूं, वो बहादुर लड़की थी. ये विश्वास करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो ऐसा कदम उठा सकती है.

फिल्म के लिए साउथ स्टाइल में सजी ट्विशा (Photo Credit Hairstylist Nisha Patel (FB))

शादी के पांच महीने के भीतर उसने अपनी जिंदगी खो दी. ये सच बहुत परेशान करने वाला है. इस घटना के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है. विराज ने इस पोस्ट के साथ शूटिंग की तस्वीरें भी साझा की हैं. साथ ही लिखा है ये सारी तस्वीरें फिल्म की शूटिंग के दौरान ली गई थी. विराज ने लिखा है ट्विशा को न्याय मिलना चाहिए तुम बहुत याद आओगी ट्विशा."

हेयर स्टाइलिस्ट ने कहा जिंदादिल थी ट्विशा, हमने बहुत बातें की थी

फिल्म में शूटिंग के दौरान ट्विशा की हेयर स्टाइलिस्ट रही निशा पटेल ने मैकअप के दौरान की ट्विशा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं और लिखा है कि "फिल्म की शूटिंग के दौरान एक मेकअप आर्टिस्ट होने के नाते हमने साथ लंबा समय बिताया. हमने खूब बातें की. वो बहुत जिंदादिल थी. सपने देखने वाली लड़की, जिसमें सबके लिए दया थी.

ट्विशा शर्मा की फोटो (Photo Credit South Actor Viraj Cheelam FB)

उसके बारे में ऐसा सुनना वाकई दिल तोड़ गया. ये दहेज उत्पीड़न का मामला हो, मानसिक उत्पीड़न का, शादी का दबाव हो या रिश्तें में आई मुश्किलें. कोई महिला इतनी मजबूर ना हो जाए कि उसे इतना कठोर कदम उठाने के लिए याद किया जाए. इस केस में ट्विशा को न्याय मिलना चाहिए और पूरा सच दुनिया के सामने आना चाहिए."