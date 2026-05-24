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ट्विशा शर्मा को परिजन ने दी नम आंखों से विदाई, भाई हर्षित ने बड़ी बहन को दी मुखाग्नि

भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर हुआ ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार. फूलों से सजे वाहन में अस्पताल से निकली अंतिम यात्रा.

BHOPAL TWISHA SHARMA FUNERAL
भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर हुआ ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 6:25 PM IST

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Updated : May 24, 2026 at 6:48 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: आखिरकार 12 दिन तक चले दर्द, इंतजार और कानूनी प्रक्रिया के बाद ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार पूरे रीति-रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर कर दिया गया. जैसे ही ट्विशा की पार्थिव देह श्मशान घाट पहुंची, वहां मौजूद हर आंख नम हो गई. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था.

ट्विशा के छोटे भाई हर्षित शर्मा ने भारी मन से अपनी बड़ी बहन को मुखाग्नि दी. इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो उठे. मां बार-बार बेटी का नाम लेकर बिलखती रही, जबकि बहन और अन्य परिजन खुद को संभाल नहीं पा रहे थे.

भाई हर्षित शर्मा ने बड़ी बहन को दी मुखाग्नि (ETV Bharat)

13वें दिन ट्विशा का अंतिम संस्कार

करीब 12 दिन तक चले संघर्ष, सवालों और न्याय की मांग के बीच आखिरकार 13वें दिन ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया. सेकंड पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भोपाल एम्स से पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा गया. इसके बाद शव वाहन को फूलों से सजाकर भदभदा विश्राम घाट तक अंतिम यात्रा निकाली गई.

TWISHA FUNERAL BHADBHADA GHAT
ट्विशा शर्मा को परिजन ने दी नम आंखों से विदाई (ETV Bharat)

मुखाग्नि के दौरान परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

ट्विशा शर्मा का शव जैसे ही भदभदा श्मशान घाट पहुंचा वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं. ट्विशा की मां का रो-रोकर बुरा हाल था वहीं मौजूद उनकी बहन और अन्य परिजन खुद के साथ मां को ढांढस देते रहे. इसके पहले अस्पताल परिसर में जैसे ही शव वाहन को बाहर लाया गया, माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया था. यहां भी मां, बहन और भाभी का रो-रोकर बुरा हाल था. परिजनों की चीखें सुनकर अस्पताल में मौजूद लोगों की आंखें भर आईं थीं.

TWISHA FUNERAL BHADBHADA GHAT
फूलों से सजे वाहन में अस्पताल से निकली अंतिम यात्रा (ETV Bharat)

अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल

ट्विशा शर्मा की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. हर कोई ट्विशा को नम आंखों से विदाई देता नजर आया. श्मशान घाट पर माहौल पूरी तरह गमगीन रहा. आर्मी के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए. सभी ने परिवार को ढांढस बंधाया और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई.

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अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल (ETV Bharat)
BHOPAL TWISHA SHARMA LAST JOURNEY
भदभदा श्मशान घाट ट्विशा को अंतिम विदाई देते परिजन और उपस्थित लोग (ETV Bharat)

ट्विशा की संदिग्ध मौत को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदेशभर में चर्चाएं तेज हैं. परिवार लगातार मामले में सच्चाई सामने लाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है.

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मुखाग्नि के दौरान परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में अहम सुनवाई

इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होना है. सुनवाई के दौरान रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अंतरिम जमानत खारिज करने की मांग के साथ-साथ उन 40 कॉल्स की जांच को लेकर भी बहस होगी, जिनका जिक्र लगातार इस मामले में किया जा रहा है. इसके अलावा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वत: संज्ञान लिया है और सोमवार को सुनवाई होगी. परिवार और लोगों की नजर अब अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं.

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13वें दिन ट्विशा का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

3 घंटे चला ट्विशा के शव का सेकंड पोस्टमार्टम

ट्विशा शर्मा के शव का करीब तीन घंटे तक सेकंड पोस्टमार्टम चला. परिजन की मांग पर दिल्ली एम्स की डॉक्टरों की टीम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेकंड पोस्टमार्टम किया. एम्स दिल्ली से आई मेडिकल विशेषज्ञों की टीम पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद जरूरी साक्ष्य अपने साथ लेकर वापस रवाना हो गई. इसके बाद ट्वीशा शर्मा का शव परिजनों को सौंपा गया. अस्पताल परिसर में भी मातम पसरा रहा और हर आंख नम दिखाई दी. एक हंसती-मुस्कुराती बेटी की विदाई ने पूरे शहर को गमगीन कर दिया.

Last Updated : May 24, 2026 at 6:48 PM IST

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