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CM हाउस के बाहर डटे ट्विशा के परिजन, मध्य प्रदेश में जांच पर भरोसा नहीं, दूसरे राज्य में सुनवाई की मांग

रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की मौत का मामला, परिजन ने की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग.

BHOPAL TWISHA SHARMA FAMILY PROTEST
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की दूसरे राज्य में जांच की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 6:03 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: पूर्व जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. मृतका के परिजन पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ लगातार मुखर होते जा रहे हैं. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं. परिजन का आरोप है कि आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. एक तो घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की.

इसी का फायदा उठाते हुए गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई. वहीं, पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. मृतका के पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं.

मुख्यमंंत्री से मिलने पहुंचे ट्विशा के परिजन (ETV Bharat)

मुख्यमंंत्री से मिलने पहुंचे ट्विशा के परिजन

भोपाल में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में रविवार को ट्विशा के परिजन मुख्यमंत्री निवास पहुंचे. परिजन ने सीएम हाउस के सामने खड़े होकर मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार लगाई और काफी देर तक वहीं डटे रहे. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देने की कोशिश की. काफी बहस के बाद पुलिस ने परिजन से अंदर जाकर अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही, लेकिन परिवार मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात की मांग पर अड़ा रहा.

Bhopal Twisha sharma family protest
सीएम हाउस के बाहर डटे ट्विशा के परिजन (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दूसरे राज्य में सुनवाई की मांग

चिलचिलाती धूप के बीच परिजन मुख्यमंत्री निवास के बाहर बैठे रहे. इस दौरान कटारा हिल्स थाना स्टाफ, टीआई समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. मृतका ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि "उनकी बेटी की मौत के 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है."

Bhopal Twisha sharma family protest
ट्विशा की मौत मामले में परिजन को मध्य प्रदेश में जांच पर भरोसा नहीं (ETV Bharat)

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले में पूर्व जज को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जिससे परिवार का भरोसा जांच पर और कम हो गया है. नवनिधि शर्मा ने कहा कि "पुलिस द्वारा गठित एसआईटी पर उन्हें भरोसा नहीं है. हमारी मांग है कि पोस्टमार्टम फिर से दूसरे प्रदेश में किया जाए और सुनवाई भी दूसरे राज्य में होना चाहिए. इसके साथ ही जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए." उन्होंने कहा कि "वे मध्य प्रदेश में सुनवाई इसलिए नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहां जो ज्यूडिशियरी सिस्टम है वही कटघरे में है."

Bhopal Twisha sharma case
ट्विशा के मौत के मामले में दूसरे राज्य में सुनवाई की मांग (ETV Bharat)

आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस

कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि "पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और टीम जांच में जुटी हुई है. मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है. वहीं, परिजन ने अपनी मांग पूरी नहीं होने तक शव लेने से मना कर दिया. इस पर थाना प्रभारी सुनील दुबे ने कहा, "यदि परिजन शव नहीं लेते हैं, तो न्यायालय के आदेश अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस (ETV Bharat)

सीएम के ओएसडी ने ट्विशा के पिता से की मुलाकात

सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के ओएसडी (विशेष कार्य अधिकारी) ने ट्विशा के पिता और भाई से मुलाकात की. सीएम हाउस से मृतका के परिवार को आश्वासन मिला है. बताया गया है कि जब तक दूसरी बार पोस्टमार्टम को लेकर न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता है, तब तक बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाएगा.

दहेज प्रताड़ना का है आरोप

12 मई की रात कटारा हिल्स इलाके में 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा का शव मिला था. जिस पर मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का दावा है कि शव के हाथ और कान पर चोट के नीले निशान थे. इसको लेकर उनका कहना है कि यह सिर्फ आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि हत्या और सबूत मिटाने की साजिश हो सकती है.

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