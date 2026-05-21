पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर गिरेगी खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की गाज, पद से हटाने की तैयारी!
अपनी बहू ट्विशा शर्मा की मौत पर घिरी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बारे में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने एफआईआर की प्रति मांगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 2:50 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 3:20 PM IST
भोपाल : ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है. अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने भी FIR और जांच रिपोर्ट मांगी है. ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल-2 की अध्यक्ष हैं. खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ये देखेगा कि क्या गिरिबाला सिंह दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या के मामले में जमानत मिलने के बाद पद पर बनी रह सकती हैं. जांच के बाद गिरिबाला सिंह की नियुक्ति को लेकर निर्णय लिया जाएगा.
रिटायर्ड जज के खिलाफ आपराधिक प्रकरण
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल-2 की अध्यक्ष और पूर्व जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण को लेकर जांच के निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने इस मामले में त्वरित जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है. थाना कटारा हिल्स में दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या के मामले में गिरिबाला सिंह पर केस दर्ज किया गया है.
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एसीएस को दिए निर्देश
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा "विभाग के एसीएस (ACS) से चर्चा कर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. पूरा विभाग और सरकार पीड़ित परिवार के साथ है. एसीएस को निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत जांच रिपोर्ट मंगाकर उचित विधिक कार्रवाई की जाए." ट्विशा शर्मा के परिजनों ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को पत्र लिखकर मांग की थी कि गिरिबाला सिंह न्यायिक पद पर हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए. वर्तमान में आरोपी और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को भोपाल की जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी है.
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पीड़ित परिजन दोबारा पोस्टमार्टम कराने पर अड़े
ट्विशा शर्मा की मौत की निष्पक्ष जांच के लिए उसके पैरेंट्स भोपाल में डेरा डाले हैं. परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की है. हालांकि कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की स्वीकृति नहीं दी है. ट्विशा की डेडबॉडी एम्स भोपाल की मोर्चुरी में रखी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीड़ित परिजनों को निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है. मोहन यादव ने सीबीआई को पत्र लिखने के साथ ही आरोपी रिटायर्ड जज की अग्रिम जमानत कैंसिंल कराने के लिए भी उचित कार्रवाई का भरोसा पीड़ित परिजनों को दिया है.