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ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री में पति समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड, हिरासत में ये सवाल होंगे

ट्विशा शर्मा केस में पुलिस ने आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच भोपाल जिला अदालत में पेश किया.

Twisha case Samarth Police Remand
रिमांड के दौरान पुलिस को आरोपी समर्थ से चाहिए कई जवाब (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 7:10 PM IST

5 Min Read
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भोपाल : राजधानी के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री केस में आरोपी पति समर्थ सिंह को जिला अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. भोपाल पुलिस इस दौरान समर्थ से गहन पूछताछ करेगी. पत्नी ट्विशा की मौत से जुड़े कई सवालों के जवाब पुलिस को समर्थ से चाहिए. इसके अलावा पुलिस हिरासत के दौरान घटना से जुड़े कुछ और साक्ष्य इकट्ठे करने की कोशिश करेगी.

भोपाल जिला अदालत ने पुलिस की मांग स्वीकारी

शुक्रवार को नाटकीय ढंग से समर्थ सिंह ने जबलपुर में पुलिस के हवाले किया था. इसके बाद देर रात उसे भोपाल लाया गया. शनिवार दोपहर को पुलिस मेडिकल कराने के बाद उसे जिला न्यायालय लेकर आई. पुलिस ने अदालत से 7 दिन की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. न्यायाधीश अनूदित गुप्ता की कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद पुलिस उसे अदालत के पिछले गेट से बाहर लेकर निकली, ताकि मीडिया और आम लोगों की भीड़ से उसे बचाया जा सके.

ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री में पति समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड (ETV BHARAT)

रिमांड के दौरान पुलिस को चाहिए कई जवाब

पत्रकारों ने समर्थ सिंह से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया. पूरे समय वह पुलिस सुरक्षा घेरे में रहा. पुलिस अब रिमांड के दौरान कई अहम बिंदुओं पर समर्थ से पूछताछ करेगी. इसमें घटना वाली रात की परिस्थितियां, परिवार के सदस्यों की भूमिका, मोबाइल कॉल डिटेल, घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य और फरारी के दौरान संपर्क में रहे लोगों की जानकारी पुलिस लेने की कोशिश करेगी. घटना से पहले और बाद की गतिविधियों के बारे में भी पुलिस सवाल करेगी.

ट्विशा के परिजनों के अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव से बात (ETV BHARAT)

आरोपी समर्थ के वकील ने क्या कहा

जांच एजेंसियां इस मामले में डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाल रही हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि घटना के बाद किन-किन लोगों से संपर्क किया गया और किन परिस्थितियों में आरोपी फरार रहा. ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत को लेकर पहले से ही परिवार लगातार निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है.

ऐसे में समर्थ सिंह की 7 दिन की पुलिस रिमांड को जांच का अहम चरण माना जा रहा है. समर्थ के वकील ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा "हमने रिमांड का विरोध किया था, क्योंकि जो क्राइम सीन जहां हुआ है, वह पुलिस ने सील कर रखा है. वहां से कुछ मिलना नहीं है. ऐसे में रिमांड का कोई औचित्य नहीं रह जाता. फिर भी यदि पुलिस ने रिमांड मांगा है तो समर्थ पूरा सहयोग करेगा."

Twisha case Samarth Police Remand
घटनास्थल को सील किया तो सेफ्टी के क्या इंतजाम किए (ETV BHARAT)

पीड़ित परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम जल्द कराने की मांग की

ट्विशा के भाई हर्षित शर्मा ने कहा "अभी बहुत कुछ बाकी है. उनको नहीं मालूम कि दोबारा पोस्टमार्टम कब शुरू होगा. समर्थ के चेहरे पर शिकन देखने को नहीं मिली. वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोबारा पोस्टमार्टम हो. वहीं, सोमवार को पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होनी है. पुलिस ने अंतिम जमानत रद्द करने की मांग कोर्ट से की है. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के मुताबिक "पुलिस ने 3 बार नोटिस जारी किया लेकिन गिरिबाला सिंह बयान देने हाजिर नहीं हुईं. इसी को देखते हुए उनकी अंतिम जमानत खारिज करने की मांग की गई है."

पीड़ित परिजनों के वकील ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल

ट्विशा पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ETV भारत से खास बातचीत में पुलिस कार्रवाई और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा "अब तक कई महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. जिस घर में ट्विशा शर्मा की मौत हुई, वहां अब भी परिवार के लोग रह रहे हैं, जिससे साक्ष्यों के प्रभावित या नष्ट होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. 15 मई को गिरीवाला सिंह को मिली अंतरिम जमानत के दौरान अदालत ने शर्त रखी थी कि वह उस घर में नहीं रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद परिवार के सदस्य उसी घर में रह रहे हैं."

घटनास्थल को सील किया तो सेफ्टी के क्या इंतजाम किए

अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का कहना है "हालांकि पुलिस ने घटनास्थल को सील किए जाने की बात कही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि सीलिंग के दौरान वीडियोग्राफी करवाई गई थी या नहीं और पूरे घटनास्थल को किस प्रकार सुरक्षित रखा गया, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. अभी भी समय है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष और सही दिशा में जांच करें."

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