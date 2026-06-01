ETV Bharat / state

ट्विशा डेथ मिस्ट्री मामले में समर्थ के दोस्तों ने की गवाह से मारपीट! केस से हटने की धमकी

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में एक और ट्विस्ट. आरोपी समर्थ सिंह के दोस्तों पर गवाह के साथ मारपीट और धमकाने का आरोप.

TWISHA SHARMA death mystery
ट्विशा डेथ मिस्ट्री मामले में समर्थ के दोस्तों ने की गवाह से मारपीट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 7:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : मॉडल व एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री में सीबीआई बारीकी से जांच कर रही है. सोमवार को सीबीआई ने घटनास्थल का सीन रीक्रिएशन किया. सीबीआई की टीम आरोपी समर्थ और उसकी मां गिरिबाला सिंह को लेकर उनके घर पहुंची, जहां पूरे घटनाक्रम को दोबारा दोहराकर तथ्यों का मिलान किया गया. इस बीच एक और घटनाक्रम ने पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया है.

गवाही देने पर जान से मारने की धमकी का आरोप

ट्विशा के मौत मामले में गवाह नीरज दुबे ने आरोपी समर्थ सिंह के दोस्तों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है. नीरज दुबे का कहना है "घटना 30 मई की है. 4 से 5 लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसे मामले में गवाही देने से मना किया. साथ ही गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी गई." नीरज दुबे ने मीडिया के सामने आकर आरोप लगाया "समर्थ सिंह के दोस्तों ने उसे घेरकर धमकाया और कहा तू इस मामले में गवाह क्यों बन रहा है. इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई."

ट्विशा शर्मा मौत मामले के गवाह नीरज दुबे (ETV BHARAT)

पीड़ित का दावा- घटना सीसीटीवी में कैद

नीरज दुबे का कहना है "ये पूरी घटना आसपास लगे कैमरों में कैद हुई है, जिसकी जांच की जा सकती है." नीरज दुबे आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर के पास सांची पार्लर संचालित करता है और ट्विशा शर्मा मामले से जुड़े घटनाक्रम का महत्वपूर्ण गवाह है. ऐसे में उसके साथ हुई कथित मारपीट के आरोपों ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है.

मारपीट की शिकायत को लेकर नीरज दुबे ने पुलिस को लिखित आवेदन सौंपकर की है. नीरज का कहना है "आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है." घटना की जानकारी मिलने के बाद कटारा हिल्स थाना पुलिस नीरज दुबे को अपने साथ थाने लेकर गई, जहां उससे पूरे घटनाक्रम के संबंध में पूछताछ की गई.

सीबीआई ने घटनास्थल पर किया क्राइम सीन रीक्रिएशन

ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई पहले ही घटनास्थल पर क्राइम सीन रीक्रिएशन कर चुकी है. ऐसे समय में गवाह के साथ मारपीट और धमकी के आरोप सामने आने से मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है. अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है.

कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे ने कहा "नीरज दुबे ने संदीप भट्टाचार्य से 10 लोगों का खाना उधर मांगा था. जिस पर संदीप ने कहा था कि तुम कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो, पैसे कहां से वापस लौट आओगे. इसके बाद नीरज दुबे ने इसकी दुकान में तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत संदीप भट्टाचार्य ने थाने में की है. केस को काउंटर करने के लिए इसने मारपीट के आरोप लगाए हैं, जबकि जांच में सामने आया है कि संदीप भट्टाचार्य के पास ना तो समर्थ सिंह का कोई मोबाइल नंबर है और ना गिरीवाला सिंह का, फिर भी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं."

TAGGED:

ACCUSED ASSAULT WITNESS THREAT
CBI SCENE RECREATION SPOT
TWISHA CASE SCENE RECREATION
CBI SCENE RECREATION TWISHA
TWISHA SHARMA DEATH MYSTERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.