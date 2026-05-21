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ट्विशा शर्मा मामले में कथित ऑडियो की एंट्री, पास्ट लाइफ को लेकर भाई और गिरिबाला में बातचीत

भोपाल: मॉडल व एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत की गुत्थी में अब एक नया ऑडियो सामने आया है. ये ऑडियो ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह और ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा के बीच हुई बातचीत का बताया जा रहा है. हालांकि अभी तक इस ऑडियो के विषय में कोई अधिकारिक रुप से पुष्टि नहीं हो हो पाई है. सवाल ये है कि उलझते जा रहे ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में क्या ये कथित ऑडियो कोई सिरा दे सकता है. बताया जा रहा है कि जांच एजेसियां इसे भी जांच के दायरे में ले सकती हैं.

10 मिनट के कथित ऑडियो में ट्विशा की पास्ट लाइफ से जुड़े सवाल

10 मिनट के इस ऑडियो में जो दो आवाजें हैं, कथित तौर पर वे ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा की बताई जा रही है. इस पूरे ऑडियो में जो बातचीत की जा रही है, उसका केन्द्र ट्विशा है. इस क्लिप में उसकी पसर्नल लाइफ और पुराने रिश्तों को लेकर बात की जा रही है. पास्ट लाइफ का कई बार जिक्र ऑडियो में आता है. क्या शादी के पहले ट्विशा का किसी के साथ जुड़ाव था, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं. ऑडियो में ट्विशा और समर्थ के बीच हुए संवाद का भी जिक्र आता है.

शादी के बाद ट्विशा और पति समर्थ की तस्वीर (ETV Bharat)

जिसमें ये कहा गया कि ट्विशा को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कई बार किया गया. इस पर गिरिबाला सिंह की तरफ से कहा गया कि मैंने इस पर आपत्ति उठाई थी और समर्थ से ये कहा था कि ये गलत शब्द है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. बातचीत में ये कहा जाता है कि अगर ट्विशा किसी दूसरे परुष के साथ जाएगी तो इस पर सवाल क्यों होना चाहिए. इस पर गिरिबाला सिंह का जवाब आता है कि क्यों नहीं? बहू भी मेरी लड़की ही है. अगर मैं लड़की से सवाल कर सकती हूं तो बहू से क्यो नहीं. ये सास होने के नाते मेरा अधिकार है.