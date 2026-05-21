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ट्विशा शर्मा मामले में कथित ऑडियो की एंट्री, पास्ट लाइफ को लेकर भाई और गिरिबाला में बातचीत

बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत के मामले में हर दिन हो रहे नए खुलासे, सास गिरिबाला सिंह और भाई हर्षित का ऑडियो आया सामने.

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ट्विशा शर्मा मामले में कथित ऑडियो की एंट्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 5:32 PM IST

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भोपाल: मॉडल व एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत की गुत्थी में अब एक नया ऑडियो सामने आया है. ये ऑडियो ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह और ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा के बीच हुई बातचीत का बताया जा रहा है. हालांकि अभी तक इस ऑडियो के विषय में कोई अधिकारिक रुप से पुष्टि नहीं हो हो पाई है. सवाल ये है कि उलझते जा रहे ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में क्या ये कथित ऑडियो कोई सिरा दे सकता है. बताया जा रहा है कि जांच एजेसियां इसे भी जांच के दायरे में ले सकती हैं.

10 मिनट के कथित ऑडियो में ट्विशा की पास्ट लाइफ से जुड़े सवाल

10 मिनट के इस ऑडियो में जो दो आवाजें हैं, कथित तौर पर वे ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा की बताई जा रही है. इस पूरे ऑडियो में जो बातचीत की जा रही है, उसका केन्द्र ट्विशा है. इस क्लिप में उसकी पसर्नल लाइफ और पुराने रिश्तों को लेकर बात की जा रही है. पास्ट लाइफ का कई बार जिक्र ऑडियो में आता है. क्या शादी के पहले ट्विशा का किसी के साथ जुड़ाव था, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं. ऑडियो में ट्विशा और समर्थ के बीच हुए संवाद का भी जिक्र आता है.

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शादी के बाद ट्विशा और पति समर्थ की तस्वीर (ETV Bharat)

जिसमें ये कहा गया कि ट्विशा को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कई बार किया गया. इस पर गिरिबाला सिंह की तरफ से कहा गया कि मैंने इस पर आपत्ति उठाई थी और समर्थ से ये कहा था कि ये गलत शब्द है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. बातचीत में ये कहा जाता है कि अगर ट्विशा किसी दूसरे परुष के साथ जाएगी तो इस पर सवाल क्यों होना चाहिए. इस पर गिरिबाला सिंह का जवाब आता है कि क्यों नहीं? बहू भी मेरी लड़की ही है. अगर मैं लड़की से सवाल कर सकती हूं तो बहू से क्यो नहीं. ये सास होने के नाते मेरा अधिकार है.

ऑडियो में कहा कुछ लोग दिमाग बेचते हैं कुछ शरीर

इस कथित ऑडियो में ये कहा गया कि कुछ लोग मजबूरी में अपना शरीर बेचते हैं, कुछ दिमाग, कुछ आगे बढ़ने के लिए इसे सीढ़ी की तरह से इस्तेमाल करते हैं. ट्विशा के चरित्र पर सवाल उठाते हुए संवाद में ये कहा गया क्या एक बहू से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में किससे उसके संबंध रहे, इस बारे में क्या सवाल किए जाने चाहिए. क्या बहू से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछा जाना चाहिए.

तब जवाब ये आता है कि क्या उससे ये पूछना गलत है कि कहीं शादी के बाद भी ये सब जारी तो नहीं रहेगा. ये पूछना तो ससुराल वालों अधिकार है, क्योंकि कई बार ये सब आदत हो जाती है. पूरे ऑडियो में ट्विशा के शादी के पहले की जिंदगी और उसकी जिंदगी में आए लोगों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं. ये कहा गया है कि क्या ये आगे भी जारी रहेगा.

सास गिरीबाला बता चुकी हैं ट्विशा को मानसिक रोगी

इसके पहले मीडिया से बातचीत में गिरीबाला सिंह ट्विशा को मानसिक रोगी बता चुकी हैं. उनका कहना है कि उसको सिज़ोफ्रेनिया था और उसका इलाज चल रहा था. जबकि ट्विशा के परिवार का और उनके पिता नवनिधि शर्मा का कहना है कि ये मनगढ़ंत आरोप है, चूंकि बेटी अब जिंदा नहीं तो उसके चरित्र हनन के साथ हत्या के पूरे मामले को घुमाने की कोशिश की जा रही है.

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