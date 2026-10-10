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ट्विशा शर्मा के पिता ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, इस बात से परेशान होकर लगाई अर्जी

भोपाल: राजधानी भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ट्विशा के पिता ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है और उनकी इस मांग को लेकर 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी. दरअसल, भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में 12 मई को ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. ट्विशा के परिजन इसे हत्या बता रहे हैं, जबकि आरोपी पक्ष इसे आत्महत्या करार दे रहा है.

शादी के करीब पांच महीने बाद हुई इस घटना में ट्विशा की सास, सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और अधिवक्ता पति समर्थ सिंह आरोपी हैं. जो भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं. सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है. याचिका में आशंका जताई गई है कि भोपाल में निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है. इसके लिए कई आधार बताए गए हैं.

मृतका के पिता नवनिधि शर्मा द्वारा दायर की गई याचिका के मुताबिक, गिरिबाला सिंह उसी भोपाल कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुकी हैं, जहां उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है. ट्विशा की मौत के समय वह भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष थीं. 25 जुलाई को उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करते समय भोपाल की एक सत्र अदालत ने भी टिप्पणी की थी कि साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की आशंका को निराधार नहीं माना जा सकता.

याचिका में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित केस को दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित रहने तक भोपाल में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने के लिए भी अलग आवेदन दिया गया है. भोपाल की अदालत में फिलहाल आरोप तय करने के संबंध में बहस की प्रक्रिया चल रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई 2026 को मामले का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली. एजेंसी ने 14 अगस्त को दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (क्रूरता), 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया. इसके अलावा दहेज से जुड़े पहलुओं की जांच जारी है.

याचिका में दावा किया गया है कि गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पांच दिनों में पांच अदालतों तक पहुंची और तीन न्यायाधीशों ने मामले से खुद को अलग कर लिया या फाइल वापस कर दी. इनमें एक न्यायाधीश ने पहले व्यक्तिगत कारणों से उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार किया था. वहीं, एक अन्य जज ने कहा था कि समर्थ सिंह उनके वकील हैं, जबकि एक अन्य न्यायाधीश ने बताया कि उन्होंने परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में गिरिबाला सिंह से प्रशिक्षण लिया था.

अग्रिम जमानत देने वाली अदालत में ट्रायल

पीड़ित पक्ष ने याचिका में यह भी कहा गया है कि मुकदमा उसी अदालत में भेजा गया है, जिसने एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के अंदर गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी. बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की चुनौती पर 27 मई को उस आदेश को निरस्त कर दिया था. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि ट्विशा की मौत के करीब 50 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई. जिस छत पर घटना हुई, उसे कथित तौर पर उचित तरीके से सील नहीं किया गया और पहले पोस्टमॉर्टम के दौरान फंदे में इस्तेमाल रस्सी भी जांच के लिए नहीं भेजी गई.

पीड़ित परिवार और उसके वकील के साथ दुर्व्यवहार

याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि गिरिबाला सिंह ने घटना के अगले दिन घर और एक ब्यूटी पार्लर के सीसीटीवी फुटेज की प्रतियां हासिल की थीं. याचिका के अनुसार, 15 मई को भोपाल अदालत परिसर में ट्विशा के भाई साथ वकीलों के एक समूह ने कथित तौर पर धक्का-मुक्की की थी. मृतका का भाई भारतीय सेना में सेवारत अधिकारी हैं. वहीं, 22 मई को परिवार के वकील के साथ जबलपुर जिला अदालत परिसर में कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें बाहर धकेल दिया गया.

16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने के पक्ष में यह तर्क भी दिया गया है कि सीबीआई ने दिल्ली से जांच की, दूसरा पोस्टमॉर्टम एम्स नई दिल्ली के मेडिकल बोर्ड ने किया. इसके साथ ही केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की. याचिकाकर्ता के मुताबिक, जांच अधिकारी, परिवार के सदस्य और कई गवाह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहते हैं.

अब सुप्रीम कोर्ट में 16 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी. याचिका में भोपाल में चल रहे मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर करने के साथ-साथ याचिका पर निर्णय होने तक ट्रायल पर रोक लगाने की मांग भी की गई है. फिलहाल मुकदमा स्थानांतरित करने और सुनवाई पर रोक लगाने के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है. याचिका में लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता के पक्ष के दावे हैं, इन पर अंतिम न्यायिक निर्णय होना बाकी है.