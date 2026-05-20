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ट्विशा के परिजन कानूनी जंग को तैयार, निर्भया को इंसाफ दिलाने वाली चर्चित अधिवक्ता से बात

ट्विशा शर्मा के परिजन इंसाफ की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे. दिल्ली की मशहूर वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा को हायर किया.

Twisha sharma death Case
ट्विशा शर्मा के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट की चर्चित अधिवक्ता को हायर किया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: भोपाल की हाई प्रोफाइल डेथ मिस्ट्री लगातार सुर्खियों में है. रिटायर्ड महिला जज की बहू ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए मायके वाले भोपाल में डटे हैं. अब इस केस में एक और नया मोड़ आ गया है. न्याय की उम्मीद में ट्विशा के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ और चर्चित अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा को अपना वकील नियुक्त किया है. सीमा कुशवाहा वही वकील हैं, जिन्होंने देश को हिलाकर रख देने वाले निर्भया कांड में पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाया था.

पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर माता-पिता और परिवार के अन्य लोग इंसाफ की लड़ाई को तैयार हैं. ट्विशा के पैरेंट्स का कहना है "उनकी बेटी की मौत कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश हो सकती है." मौत को संदिग्ध बताते पैरेंट्स ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. ट्विशा के भाई आशीष शर्मा का कहना है "दूसरा पक्ष शक्तिशाली है. हम एक बड़े सिस्टम से लड़ रहे हैं. पुलिस की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला, एफआईआर में देरी हुई."

भोपाल में कोई केस लड़ने को तैयार नहीं

पीड़ित भाई आशीष शर्मा का कहना है "जब गिरिबाला सिंह अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई थी, दो कोर्ट बदली गईं और तीसरी कोर्ट में सुनवाई हुई. उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई. गिरिबाला सिंह जज रहीं है. ट्विशा का पति समर्थ खुद क्रिमिनल वकील है. इनका इतना रसूख है कि भोपाल में कोई पैरवी करने के लिए वकील नहीं मिल रहा था. दिल्ली में सीमा कुशवाह से बात हुई है. फिलहाल भोपाल में अंकुर पांडे ने पैरवी की है."

Twisha sharma death Case
दिल्ली की मशहूर वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा (ETV BHARAT)

​कौन हैं अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा?

​ट्विशा शर्मा केस में सीमा कुशवाहा की एंट्री के बाद से यह मामला और सुर्खियों में आ गया है. चर्चित महिला वकील सीमा मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) से कानून (Law) की पढ़ाई पूरी की. साल 2012 के दिल्ली के निर्भया कांड के दौरान सीमा वकालत के शुरुआती दौर में थीं. घटना से आहत होकर उन्होंने पीड़िता के परिवार के लिए मुफ्त कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया. लगभग 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद 20 मार्च 2020 को चारों दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में उनकी भूमिका सबसे अहम रही.

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