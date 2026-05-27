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CBI को मिली समर्थ सिंह की कस्टडी, खुलने वाला है ट्विशा शर्मा की मौत का राज

ट्विशा शर्मा मामले में SIT ने समर्थ सिंह की कस्टडी सीबीआई को सौंपी, अब CBI करेगी समर्थ से पूछताछ, आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

SIT HAND OVER SAMARTH CUSTODY
सीबीआई को मिली समर्थ सिंह की कस्टडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 5:21 PM IST

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भोपाल: ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई एक्शन मोड में काम कर रही है. एक तरफ जहां भोपाल पहुंचते ही सीबीआई टीम ने रिटायर्ड जज गिरिबाल सिंह के घर का निरीक्षण किया. इसके बाद गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से पूछताछ के बाद ट्विशा के परिजनों के बयान दर्ज किए. वहीं इस केस में बुधवार को दो बड़े अपडेट सामने आए हैं. एक तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिक खारिज करने को लेकर सुनवाई चल रही है. वहीं दूसरी तरफ एसआईटी ने समर्थ सिंह को सीबीआई को सौंप दिया है.

CBI को सौंपी समर्थ की कस्टडी

सीबीआई ने मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को कोर्ट से ले लिया है. एसआईटी (Special Investigation Team) ने अदालत के निर्देश के बाद समर्थ सिंह की कस्टडी केंद्रीय जांच एजेंसी यानि सीबीआई को सौंप दी है. इसके बाद सीबीआई की टीम समर्थ को अपने साथ लेकर सीधे सीबीआई कार्यालय पहुंची. जहां अब उससे मामले में विस्तृत पूछताछ की जाएगी. बताया जा रहा है कि अदालत ने पहले से जारी 29 मई की रिमांड को ही कंटिन्यू रखा है.

सीबीआई को मिली समर्थ सिंह की कस्टडी (ETV Bharat)

अब समर्थ से CBI करेगी पूछताछ

फिलहाल समर्थ सिंह 29 मई तक सीबीआई की कस्टडी में रहेगा. इस दौरान सीबीआई मामले से जुड़े तमाम पहलुओं, घटनाक्रम, डिजिटल साक्ष्यों और कथित परिस्थितियों की गहन जांच करेगी. मामले को लेकर टीआई सुनील दुबे ने बताया कि "आज एसआईटी द्वारा समर्थ सिंह की कस्टडी सीबीआई को सौंप दी गई है. अब आगे की पूछताछ और जांच सीबीआई करेगी."

सीबीआई बढ़वा सकती है रिमांड

वहीं ट्वीशा शर्मा के पिता के वकील अंकुर पांडे ने कहा कि "यह एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया थी, जिसमें पुलिस ने आरोपी को सीबीआई के हवाले कर दिया है. उन्होंने बताया कि 29 मई तक समर्थ सिंह सीबीआई की कस्टडी में रहेगा और जरूरत पड़ने पर सीबीआई अदालत से रिमांड बढ़ाने की मांग भी कर सकती है.

बता दें ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. परिवार शुरू से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था, जिसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई. अब सभी की नजरें सीबीआई की जांच और पूछताछ पर टिकी हुई है.

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