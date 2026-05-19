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बहू की मौत पर बोली पूर्व जज गिरिबाला सिंह- ट्विशा ने काउंसलर से ड्रग्स लेना स्वीकार किया

अपनी बहू ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपों से घिरी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह से ईटीवी भारत संवाददाता आबिद मुमताज की खास बातचीत.

Bhopal TWISHA sharma death case
बहू की मौत पर आरोपों से घिरी पूर्व जज गिरिबाला सिंह की सफाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 6:10 PM IST

4 Min Read
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भोपाल : ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को नकार दिया. उनका कहना है "ये मामला अतिसंवेदनशील है, क्योंकि अभी तो हम इतने गम में हैं. इसके बावजूद हमको ऐसे कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया है. पूरे समय हम उत्तर दे रहे हैं, जबकि इन 5 महीने के दौरान उसके परिवार वालों ने एक दिन भी चेष्टा नहीं की कि बेटी को जाकर देखें. उससे बातचीत करें. एक बच्चा जब दूसरे घर से आता है तो उसे दोनों ही परिवार से सपोर्ट चाहिए होता है. वह जैसी भी थी, हमारी बहू थी. उसके जाने के बाद ऐसा खिलवाड़ करना ठीक नहीं है."

ट्विशा ने ही गर्भपात कराने का फैसला किया था

गिरिबाला सिंह का कहना है "गर्भपात करने का निश्चय ट्विशा ने खुद लिया था. उसके बाद भी हमारे ऊपर आरोप लगाना सरासर गलत है. जबकि अंतिम दिन तक दोनों पति-पत्नी काउंसलिंग में गए थे. ड्रग्स की बात तो इसलिए आई थी, क्योंकि काउंसलर के सामने उसने खुद स्वीकार किया था कि वह ड्रग्स लेती है. उसके पिता ने मेरे बेटे समर्थ पर आरोप लगाए थे. फिर उन्होंने माफी भी मांगी थी और कहा था कि हो सकता है बच्चे हैं, ड्रग्स लेती होगी. उन्होंने गलत कहा था मेरी बेटी ने कभी ड्रग्स नहीं लिया. लेकिन काउंसलर के सामने तो उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था, इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि वह ड्रग्स लेती थी."

पूर्व जज गिरिबाला सिंह से खास बातचीत (ETV BHARAT)

माता-पिता ने ग्लैमर की दुनिया में धकेला

ट्विशा शर्मा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह का कहना है "ट्विशा के माता-पिता ने उसे बहुत कम उम्र में ही ग्लैमर की दुनिया में धकेल दिया था और बाद में उसे अपना मानने से ही इनकार कर दिया. वे उसकी खूबसूरती की वजह से ही कमा रहे थे और अब वे उसके अंतिम संस्कार की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं". इतना ही नहीं गिरिबाला सिंह ने बहू द्विशा शर्मा गंभीर पर आरोप लगाते हुए कहा "ट्विशा ने खुद कबूल किया था कि वह प्रेग्नेंसी के दौरान गांजे का सेवन करती थी."

Bhopal TWISHA sharma death case
ट्विशा व समर्थ की शादी की तस्वीरें. (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)

चोटों के निशानों को भी नकारा

शॉर्ट पीएम रिपोर्ट पर गिरिबाला सिंह का कहना है "जब एक शरीर को जोकि 80 किलो का हो तो नीचे लाना मुश्किल होता है एक या दो लोगों से. हमने भी उसको को उलटा-पलटा कर देखा था, कोई चोट के निशान नहीं थे. फर्स्ट पंचनामा मेरे सामने बना है. कोई इंजरी नहीं थी, जो डिटेल पीएम आएगा. इसका खुलासा हो पाएगा, शरीर में जब खून रहता है तो ऐसा होता है."

Bhopal TWISHA sharma death case
बहू की मौत पर बोली पूर्व जज गिरिबाला सिंह (ETV BHARAT)

ट्विशा के परिजनों पर लगाए आरोप

ट्विशा के परिजनों द्वारा प्रदर्शन करने के सवाल पर गिरिबाला सिंह का कहना है "अब ये लोग 5 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन शादी के 5 माह तक एक बार भी मिलने नहीं आए अपनी बेटी से. यह गलत कदम है. वे बलप्रयोग द्वारा हमारे विरुद्ध कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं. एक ही उद्देश्य है, जोकि निंदनीय है. FIR की औपचारिक रूप से हमें कोई भी कॉपी नहीं मिली है. मीडिया चैनल से ही सारी जानकारी मिल रही है. जगह-जगह यही लोग उसका बखान कर रहे हैं. फिर में जो फैक्ट लिखे हैं, वह खुद ही गलत हैं."

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