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ट्विशा केस में हाई कोर्ट पहुंचेगी CBI, गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को दे सकती है चुनौती

CBI को सौंपा गया ट्विशा शर्मा का केस, आज हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर होगी सुनवाई. भोपाल से आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

GIRIBALA SINGH BAIL CANCELLATION
गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर होगी सुनवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 7:45 AM IST

3 Min Read
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भोपाल/जबलपुर: भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला तेज़ी से गर्माता जा रहा है. पीड़ित परिवार कि मांग पर राज्य सरकार ने जांच का जिम्मा सीबीआई के हाथों सौंप दिया है. सीबीआई ने पूरे मामले को टेक ओवर भी कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है. आज बुधवार 27 मई को उच्च न्यायलय में पूर्व न्यायाधीशऔर ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह कि अंतिरिम जमानत को चुनौती देते हुए सुनवाई है. पहले पुलिस ने जमानत को चुनौती दी थी लेकिन अब सीबीआई के पास पूरा केस पहुंच गया है तो हाई कोर्ट में सीबीआई कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी.

भोपाल के चर्चित ट्विशा सुसाइड केस में अब जांच पूरी तरह सीबीआई के हाथों में आ चुकी है. मामले की केस डायरी तैयार होने के बाद सीबीआई बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी. दरअसल, मामले में गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ पहले से ही याचिका दायर है. पिछली सुनवाई के दौरान भोपाल पुलिस ने भी जमानत का विरोध किया था. अब जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपे जाने के बाद एजेंसी इस मामले में कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी और सूत्रों के मुताबिक अग्रिम जमानत को चुनौती भी दे सकती है.

बताया जा रहा है कि सीबीआई ने केस से जुड़ी तमाम दस्तावेजी प्रक्रिया और केस डायरी को व्यवस्थित कर लिया है. एजेंसी अब तक पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों, बयान और डिजिटल एविडेंस का परीक्षण कर रही है. इसी आधार पर हाई कोर्ट में विस्तृत जवाब पेश किया जा सकता है. बुधवार होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह तय करेगा कि गिरिबाला सिंह को मिली राहत बरकरार रहेगी या जांच एजेंसी कोर्ट से जमानत निरस्त करने की मांग करेगी.

12 मई को गिरिबाला सिंह की बहू और क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह की पत्नी ट्विशा ने आत्महत्या कर ली थी. ट्विशा के परिजनों ने समर्थ सिंह और गिरिबाला पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और पुरे मामले की सीबीआई जांच, सेंकण्ड पीएम कराने और गिरिबाला सिंह कि जमानत ख़ारिज करने कि मांग मुख्यमंत्री से की थी. मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया था कि पूरे मामले कि निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी. हलाकि पुलिस ने विशेष टीम का गठन भी किया था लेकिन पीड़ित परिवार पुलिस कि जांच से संतुष्ट नहीं था. ट्विशा सुसाइड केस में कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियां भी बेहद सतर्क नजर आ रही हैं.

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