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ट्विशा शर्मा डेथ केस में CBI की FIR में क्या-क्या? SIT ने समर्थ व गिरिबाला से की कड़ी पूछताछ

ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री केस में सीबीआई जांच शुरू ( ETV BHARAT )

CBI इस बात की भी जांच कर रही है कि ट्विशा की मौत के बाद पुलिस को सूचना देने में देरी क्यों हुई. 12 मई की रात करीब 10:20 बजे ट्विशा ने कथित तौर जान दी थी. जबकि एम्स भोपाल से 13 मई की सुबह करीब 5 बजे मर्ग कायम कराया गया. परिजनों का आरोप है कि इस दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका है. उनका कहना है कि समर्थ सिंह अस्पताल से लौटकर घर गया था और इसी दौरान हो सकता है क्राइम सीन प्रभावित किया गया हो. CBI ने अपनी FIR में भी सूचना देने में देरी और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों की जांच का उल्लेख किया है.

सोमवार शाम करीब 7:30 बजे SIT टीम बागमुगलिया एक्सटेंशन स्थित समर्थ सिंह के घर पहुंची, जहां समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह से करीब ढाई घंटे पूछताछ की गई. टीम ने घटनास्थल का स्पॉट वेरिफिकेशन भी कराया.

ट्विशा केस में आरोपी समर्थ को लेकर घटनास्थल पर पहुंची एसआईटी (ETV BHARAT)

ट्विशा की मौत मामले की जांच CBI ने शुरू कर दी है. सीबीआई टीम सोमवार देर शाम भोपाल पहुंची और कटारा हिल्स थाने में पहले से दर्ज FIR को री-रजिस्टर करते हुए समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया. जांच में सामने आया कि शादी के दौरान कथित तौर पर 20 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की गई थी. इसी आधार पर CBI ने दहेज मृत्यु और प्रताड़ना से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया है.

भोपाल : एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री केस में आज मंगलवार को भोपाल जिला अदालत में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने को लेकर सुनवाई होगी. इस बीच केस को सीबीआई ने टेकओवर कर लिया है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु और प्रताड़ना से जुड़ी धाराओं में FIR दर्ज की है.

CBI की FIR की पूरी डिटेल

CBI की FIR के मुताबिक "33 वर्षीय ट्विशा शर्मा ने 12 मई 2026 की रात बागमुगलिया स्थित घर में कथित तौर पर जान दी. पति समर्थ सिंह उसे इलाज के लिए भोपाल एम्स लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम की शॉर्ट रिपोर्ट में मौत का कारण “एंटेमॉर्टम हैंगिंग” बताया गया है." रिपोर्ट में शरीर पर ब्लंट फोर्स से लगी कुछ सामान्य चोटों का भी जिक्र किया गया है. FSL टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जब्ती की कार्रवाई की.

घटनास्थल पर आरोपी समर्थ को लेकर पहुंची एसआईटी (ETV BHARAT)

एफआईआर में ट्विशा को प्रताड़ित करने का जिक्र

सीबीआई की एफआईआर में लिखा है "ट्विशा की शादी 9 दिसंबर 2025 को नोएडा में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. परिजनों का आरोप है कि शादी में क्षमता से अधिक दहेज दिया गया. बाद में अतिरिक्त पैसों की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था." परिवार के बयान में यह भी कहा गया कि ट्विशा गर्भवती थी, लेकिन पति और सास उस पर बच्चे को लेकर शक जताते थे और गर्भपात का दबाव बना रहे थे.

सीबीआई ने डिजिटली व दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए

FIR में यह भी उल्लेख है "22 अप्रैल को दोनों परिवारों के बीच विवाद सुलझाने के लिए बातचीत हुई थी. घटना वाले दिन 12 मई को ट्विशा ने कई बार अपने मायके पक्ष से फोन पर बात की थी. परिजनों के अनुसार, रात करीब 9:41 बजे व्हाट्सएप कॉल के दौरान पीछे से समर्थ सिंह के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद कॉल कट गया."

आरोप है कि बाद में कई कॉल किए लेकिन जवाब नहीं मिला और रात करीब 10:35 बजे गिरिबाला सिंह ने फोन उठाकर कहा “She is no more” और कॉल काट दिया. जांच के दौरान पुलिस ने व्हाट्सएप चैट, शादी के कार्ड और फोटो समेत कई डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य जब्त किए. प्रारंभिक जांच में दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप सामने आने की बात है.

CDR व CCTV पर सुनवाई आज

वहीं, ट्विशा के परिवार की ओर से अधिवक्ता अंकुर पांडे ने अदालत में आवेदन देकर ट्विशा और संबंधित लोगों के CDR सुरक्षित रखने की मांग की है. गिरिबाला सिंह की ओर से भी CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के लिए अलग आवेदन दायर किया गया है. दोनों आवेदनों पर मंगलवार को सुनवाई होगी. सोमवार को इस मामले में सुनवाई तय थी, लेकिन भोपाल पुलिस अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी. इस मामले में CDR और CCTV को बेहद अहम माना जा रहा है. जांच में कॉल रिकॉर्ड भी अहम हैं.