'हड्डी तोड़ दी मेरी, मार डालोगे क्या', मीडियाकर्मियों पर आगबबूला हुए गिरिबाला के वकील
गिरिबाला सिंह को देख मीडियाकर्मियों ने की सवालों की बौछार, वकील का फूटा गुस्सा, बोले-माफी मांगो. भोपाल से आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 5:12 PM IST
भोपाल: शुक्रवार सुबह से ही ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह के घर पर मीडिया का जमावड़ा देखने को मिला. वह दोपहर 02:00 बजे तक घर पर ही थीं. लेकिन उसके बाद घर से निकली और एम्स होते हुए एमपी नगर पहुंची. उसके बाद से ही वह अपने वकील से विचार विमर्श कर रही हैं. इसी बीच गिरिबाला सिंह के वकील इनोश जॉर्ज मीडिया पर भड़क गए. दरअसर मीडिया के सवालों के बीच अचानक उनके पैर पर कार चढ़ गई. फिर क्या था मीडिया पर भड़कते हुए बोले कि, ''क्या मार डालोगे.'' उन्होंने मीडिया से माफी मांगने को भी कहा.
गिरिबाला पर मीडिया की कड़ी नजर
ट्विशा शर्मा की मौत मामले में शुक्रवार को एक बार फिर हलचल तेज रही. सुबह से ही मीडिया कर्मी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और मामले को लेकर उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, गिरिबाला सिंह दोपहर करीब 2 बजे तक अपने घर पर मौजूद थीं. इसके बाद वह घर से निकलीं और सबसे पहले भोपाल स्थित AIIMS पहुंचीं. वहां कुछ देर रुकने के बाद वह एमपी नगर इलाके में गईं. जहां बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने अधिवक्ताओं के साथ लंबा विचार-विमर्श किया.
मीडियाकर्मियों पर भड़के वकील
इसी दौरान गिरिबाला सिंह के वकील अधिवक्ता इनोश जॉर्ज मीडिया की मौजूदगी को लेकर नाराज नजर आए. उन्होंने मीडिया के CBI जांच वाले सवाल पर कहा कि, सीबीआई जांच का स्वागत है और इंसाफ होना चाहिए. इसी दौरान उनका पैर कार के नीचे आ गया. जिस पर वह चिल्ला उठे. उन्होंने मीडिया से तीखे अंदाज में कहा, 'गया गया मेरा पैर गया, क्या मार डालोगे.' बताया जा रहा है कि इस दौरान अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी. घटना के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों पर नाराजगी जताई और माफी मांगने की बात भी कही.
मीडिया से बोले वकील-माफी मांगो
इसी दौरान वह अपनी कार को जोर-जोर से पीटने लगे और चिल्लाते हुए कहा कि, ''पुलिस अपना काम कर रही है. कोई कानून ऐसा है कि आपको सब कुछ बताया जाए. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. जहां वह मीडिया के सवालों के बीच गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने मीडिया से मांफी मांगने की भी बात कही.
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ट्विशा शर्मा मामले को लेकर लगातार राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ता जा रहा है. परिवार की ओर से पहले ही निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की मांग उठाई जा चुकी है. मामले में पुलिस की कार्रवाई, आरोपियों की तलाश और कानूनी रणनीति को लेकर लगातार गतिविधियां तेज बनी हुई हैं. इधर जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम की मंजूरी दे दी है. उसका पोस्टमार्टम भोपाल में ही किया जाएगा.