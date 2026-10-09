ETV Bharat / state

ट्विशा शर्मा डेथ केस में पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह के सामने नई मुसीबत, CBI ने फंसाया पेच

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ( ETV BHARAT )

जबलपुर : भोपाल के चर्चित मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में जेल में बंद पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उनकी तरफ से दहेज एक्ट की धाराओं को विलोपित कर दायर की गयी संशोधित जमानत याचिका हाई कोर्ट में पेश की गयी. सीबीआई की तरफ से जमानत याचिका का विरोध किया गया.

तकनीकी साक्ष्यों की जांच जारी