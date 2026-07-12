ट्विशा शर्मा मामले में सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 11 पेजों में CBI को ढूंढ रही मौत का सच
भोपाल के ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में CBI को मिली दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दिल्ली AIIMS ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 2:14 PM IST|
Updated : July 12, 2026 at 2:48 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में जिस दिन का सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आ गया है. खबर है कि AIIMS दिल्ली के मेडिकल बोर्ड ने अपनी अंतिम फोरेंसिक रिपोर्ट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानि (CBI) को सौंप दी है. रिपोर्ट में कथित तौर पर फंदा बनाने के लिए इस्तेमाल की गई जिम्नास्टिक्स बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू का परीक्षण किया गया है. जांच में पाए गए स्किन टिश्यू ट्विशा की गर्दन पर मौजूद लिगेचर (फंदे) के निशानों से मेल खाते हैं. 11 पृष्ठों की अंतिम रिपोर्ट 10 जुलाई को सीलबंद लिफाफे में CBI को सौंप दी गई थी.
दिल्ली एम्स ने 10 जुलाई को CBI को सौंपी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर 24 मई को AIIMS दिल्ली के 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम किया था. इसके बाद बोर्ड ने लैब और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच (ये टिश्यू की एक सूक्ष्यमदर्शी यानि माइक्रोस्कोपिक जांच है) सहित सभी वैज्ञानिक परीक्षण पूरे कर अपनी 11 पृष्ठों की अंतिम रिपोर्ट 10 जुलाई को सीलबंद लिफाफे में CBI को सौंप दी गई. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी अनुपालन रिपोर्ट भेजी गई है.
जिम्नास्टिक बेल्ट पर मिले ट्विशा के स्किन टिश्यू
सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि कथित जिम्नास्टिक्स बेल्ट पर स्किन टिश्यू मिले हैं, जो दूसरे पोस्टमार्टम के दौरान गर्दन पर पाए गए फंदे के निशान और चोट के पैटर्न से मेल खाते हैं. हालांकि, मेडिकल बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, क्योंकि रिपोर्ट अदालत के निर्देशानुसार सीलबंद लिफाफे में जांच एजेंसी को सौंपी गई है. पहले पोस्टमार्टम के दौरान कथित फंदे के लिए इस्तेमाल की गई बेल्ट मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपलब्ध नहीं कराई गई थी. इसी कारण हाईकोर्ट ने मामले में दूसरा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया था, ताकि सभी उपलब्ध साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सके.
सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट
AIIMS दिल्ली के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने कहा कि "मेडिकल बोर्ड ने विस्तृत वैज्ञानिक जांच, उपलब्ध साक्ष्यों व राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध सामग्री का अध्ययन करने के बाद अपनी स्पष्ट राय तैयार की है. उन्होंने रिपोर्ट की सामग्री का खुलासा करने से इनकार किया. साथ ही कहा कि इसे अदालत के निर्देशों के अनुसार सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को सौंप दी गई है."
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12 मई को ससुराल में संदिग्ध मृत मिली थी ट्विशा
बता दें कि 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में ट्विशा शर्मा फंदे से लटकी हुई मिली थी. शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम पर सवाल उठाते हुए उनके परिजनों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने AIIMS दिल्ली से दूसरा पोस्टमार्टम कराने और मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया था.