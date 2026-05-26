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CBI ने गिरिबाला के घर का कोना-कोना छाना, मां-बेटे से पूछताछ, ट्विशा के परिजनों का बयान दर्ज

भोपाल पहुंचते ही एक्शन में CBI की टीम, रिटायर्ड जज गिरिबाला के घर पहुंच की जांच, समर्थ सिंह हुई पूछताछ, इलेक्ट्रानिक एविडेंस पर फोकस, आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

BHOPAL TWISHA CASE CBI INVESTIGATE
सीबीआई ने गिरिबाला के घर की जांच की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 3:38 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: मॉडल व एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब देशभर में चर्चा का विषय बन चुका है. मामले की गंभीरता और लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब जांच की कमान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने संभाल ली है. CBI की एंट्री के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. जांच एजेंसी ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है. टीम ने सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह से पूछताछ की.

CBI-SIT की टीम पहुंची गिरिबाला के घर

भोपाल पहुंचते ही सीबीआई ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है. सीबीआई और एसआईटी की संयुक्त टीम ने रिटायर्ड जज गिरिबाला के घर पहुंचकर घटनास्थल की छानबीन की. अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण किया. घटनास्थल की स्थिति देखी और मौके पर मौजूद परिस्थितियों को रिकॉर्ड किया. इस दौरान टीम ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की.

सीबीआई ने गिरिबाला और समर्थ से की पूछताछ (ETV Bharat)

घटना की रात क्या हुआ, सारे रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही CBI

सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान घटना वाली रात की गतिविधियों, पुलिस को सूचना देने में हुई देरी, अस्पताल ले जाने की टाइमिंग और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड को लेकर कई सवाल किए गए. सीबीआई इस बात की भी गहराई से जांच कर रही है कि 12 मई की रात ट्विशा की मौत के बाद पुलिस को सूचना देर से क्यों दी गई? जानकारी के मुताबिक, ट्विशा को रात में एम्स भोपाल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन पुलिस तक सूचना सुबह पहुंची. इसी देरी को लेकर परिवार ने पहले ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका जताई थी.

CBI QUESTION GIRIBALA SAMARTH
गिरिबाला सिंह के घर पहुंची सीबीआई टीम (ETV Bharat)

एफआईआर की किया रि-रजिस्टर, सार दस्तावेज किए तलब

टीम यहां करीब आधा घंटे तक रुकी. उसके बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची. जहां उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं. सीबीआई ने भोपाल पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई एफआईआर को री-रजिस्टर कर लिया है. इसके साथ ही एजेंसी ने पुलिस से केस डायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल (FSL) रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्य, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), CCTV फुटेज और अब तक जुटाए गए सभी दस्तावेज तलब कर लिए हैं.

BHOPAL TWISHA SHARMA DEATH CASE
समर्थ सिंह का घर (ETV Bharat)

इलेक्ट्रानिक एविडेंस पर फोकस

जांच एजेंसी अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर विशेष फोकस कर रही है. सीबीआई ने ट्विशा के मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया एक्टिविटी, कॉल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले ट्विशा किन लोगों से संपर्क में थी और आखिरी कुछ घंटों में घर के अंदर क्या हुआ.

TWISHA SHARMA SUICIDE CASE
दूल्हे और दुल्हन के जोड़े में ट्विशा और समर्थ की तस्वीर (ETV Bharat)

इस मामले में दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और पारिवारिक विवाद जैसे कई गंभीर आरोप सामने आए हैं. एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि शादी के बाद ट्विशा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था. परिवार का आरोप है कि अतिरिक्त पैसों की मांग, चरित्र पर संदेह और मानसिक प्रताड़ना के कारण ट्विशा तनाव में थी.

सीबीआई की एंट्री के बाद अब परिवार को निष्पक्ष जांच की उम्मीद है. वहीं, पूरे देश की नजर इस हाई प्रोफाइल केस की जांच पर टिकी हुई है. आने वाले दिनों में CBI कई और लोगों से पूछताछ कर सकती है और डिजिटल एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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