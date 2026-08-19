ट्विशा के लाखों रुपए पर थी समर्थ की नजर, चीन के शेयर बाजार में करना चाहता था निवेश
ट्विशा केस में सीबीआई चार्जशीट में जांच के बाद नया एंगल. ट्विशा ने रकम ट्रांसफर करने से कर दिया था इंकार. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 10:41 PM IST
भोपाल: चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की चार्जशीट में जांच के बाद एक नया एंगल सामने आया है. चौंकाने वाली इस चार्जशीट में ट्विशा के करीब 20 लाख रुपए के इक्विटी निवेश को लेकर उसके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर दबाव बनाने के आरोप सामने आए हैं. जांच एजेंसी के अनुसार, इस रकम को चीन के शेयर बाजार में निवेश करने की बात कही गई थी.
ट्विशा के लाखों रुपए पर थी समर्थ की नजर
ट्विशा शर्मा मौत मामले में 3 महीने बाद सीबीआई की विशेष अदालत में सीबीआई ने 17 अगस्त को चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस चार्जशीट में सीबीआई ने उल्लेख किया है की ट्विशा के डीमैट अकाउंट में करीब 20 लाख रुपये के शेयर थे. इसी निवेश की जानकारी सामने आने के बाद कथित तौर पर ट्विशा पर रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया गया. इसी सिलसिले में 7 अप्रैल 2026 को एसबीआई की बागमुगालिया शाखा में समर्थ सिंह और ट्विशा शर्मा के नाम से जॉइंट बैंक अकाउंट भी खोला गया था.
ट्विशा ने रकम ट्रांसफर करने से कर दिया था इंकार
सीबीआई जांच में सामने आया है कि ट्विशा ने रकम ट्रांसफर करने से साफ इनकार कर दिया था. उसका कहना था कि यह पैसा उसके पिता का है. सीबीआई का आरोप है कि इनकार के बावजूद उस पर दबाव जारी रहा और इसी वजह से उसे मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा.
मौत से कुछ घंटे पहले भी पैसों का जिक्र
इस मामले में सबसे अहम कड़ी 12 मई की शाम की बताई जा रही है. सीबीआई के मुताबिक, मौत से कुछ घंटे पहले ट्विशा ने अपनी दोस्त राशि अबरोल से फोन पर बातचीत की थी. चार्जशीट के अनुसार, ट्विशा ने बताया था कि समर्थ उस पर अपने निवेश को ट्रांसफर करने का दबाव बना रहा है, ताकि वह रकम को चाइनीज शेयर मार्किट में निवेश कर सके और इसी दिन ट्विशा की मौत हो गई.
पिता ने भी लगाया था पैसों के दबाव का आरोप
ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने भी सीबीआई को दिए बयानों में 20 लाख रुपये को लेकर दबाव की बात कही है. उनके मुताबिक, शादी के कुछ समय बाद ही समर्थ इस रकम की मांग करने लगा था और चीन में निवेश के जरिए अधिक मुनाफे की बात करता था.
सीबीआई ने इस वित्तीय विवाद को मानसिक क्रूरता के आरोपों से जोड़कर देखा है. चार्जशीट में ट्विशा की नौकरी जाने के बाद ताने, अपमान और ससुराल में लगातार निगरानी महसूस करने की बातों का भी उल्लेख किया गया है.
अब जांच का बड़ा सवाल 20 लाख का असली मकसद क्या था?
सीबीआई की चार्जशीट सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7 अप्रैल को जॉइंट अकाउंट क्यों खुलवाया गया था और 20 लाख रुपये को चीन के शेयर बाजार में लगाने की योजना क्या थी. क्या ट्विशा के डीमैट अकाउंट से शेयर बेचकर रकम ट्रांसफर कराने की कोशिश की जा रही थी? रकम किसके नियंत्रण में जानी थी? और निवेश की यह योजना किसने बनाई थी? इन सवालों पर सीबीआई की आगे की जांच अभी जारी है.
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डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार
सीबीआई ने अदालत को बताया है कि दहेज की कथित मांग और दहेज मृत्यु से जुड़े पहलुओं की जांच अभी जारी रहेगी. इसके अलावा ट्विशा के मोबाइल फोन, आईफोन और घर के डीवीआर से जुड़े डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है. यानि 20 लाख रुपये का यह वित्तीय एंगल अब ट्विशा शर्मा केस की आगे की जांच में एक अहम कड़ी बन गया है.