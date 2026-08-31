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ट्विशा शर्मा केस फिर पहुंचा उसी कोर्ट में, पीड़ित परिजन ट्रांसफर कराने पर लेंगे फैसला!

ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह को भोपाल की अदालत से अग्रिम जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिजनों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया था. परिजनों ने गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग की. इसके बाद 27 मई को हाई कोर्ट ने भोपाल कोर्ट से गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को खारिज कर दी थी. जमानत रद्द होने के बाद जांच की कार्रवाई तेज हुई और बाद में सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

भोपाल : राजधानी के चर्चित ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में अब ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ने जा रही है. मामले की सुनवाई और ट्रायल अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट में होगा. खास बात यह है कि इसी कोर्ट ने इससे पहले 15 मई को ट्विशा की सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ दिया था. संभावना जताई जा रही है कि पीड़ित परिवार यहां से केस केस ट्रांसफर करने की मांग करेगा.

पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने चार्जशीट पेश की थी. सीबीआई की चार्जशीट में ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है. जांच एजेंसी ने दोनों पर ट्विशा के साथ मानसिक क्रूरता किए जाने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने से जुड़े आरोप लगाए हैं. अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुनवाई सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की अदालत में होगी. ऐसे में यह मामला एक बार फिर उसी कोर्ट में पहुंचा है, जिसने शुरुआती दौर में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तारी से राहत देते हुए अग्रिम जमानत दी थी.

भोपाल जिला अदालत (ETV BHARAT)

ट्विशा केस की अगली सुनवाई 16 सितंबर को

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अंकुर पांडे ने बताया "जिसने शुरुआती दौर में आरोपी गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ दिया था. अब उसी कोर्ट मे एक बार फिर केस ट्रांसफर हो गया. जिला एवं सत्र न्यायालय से केस को अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है. ये यही अदालत है, जहां से गिरिबाला सिंह को पहले अग्रिम जमानत मिली थी. सोमवार को संबंधित अदालत अवकाश पर होने के कारण मामले में अगली सुनवाई की तारीख 16 सितंबर तय की गई है."

पीड़ित परिवार को केस ट्रांसफर कराने का हक

अधिवक्ता अंकुर पांडे ने कहा है "यदि पीड़ित परिवार को यह महसूस होता है कि संबंधित अदालत में उन्हें न्याय मिलने में कोई आशंका है तो उनके पास केस ट्रांसफर कराने सहित सभी कानूनी विकल्प मौजूद हैं. जरूरत पड़ने पर मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर कराने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है." अब 16 सितंबर को होने वाली सुनवाई और उसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी.