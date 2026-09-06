ट्विशा शर्मा केस: दो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बीच बड़ा विरोधाभास, मेडिकल रिपोर्ट पर उठे सवाल
भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बढ़ाई उलझन. CBI ने AIIMS दिल्ली की रिपोर्ट को अपने अंतिम जाँच निष्कर्ष में बनाया अहम आधार. सैयद आबिद की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 9:15 PM IST
भोपाल: ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI की चार्जशीट के बाद मेडिकल रिपोर्ट को लेकर कई सवाल सामने आए हैं. दोनों पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी के फंदे से लटकने के कारण दम घुटना बताई गई है और इस्तेमाल किए गए फंदे के तौर पर रिंग वाली जिम्नास्टिक बेल्ट का उल्लेख है. हालांकि, शरीर पर मिली चोटों को लेकर AIIMS भोपाल और AIIMS दिल्ली की राय में अंतर सामने आया है.
चर्चित ट्विशा शर्मा केस मे दो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बीच बड़ा विरोधाभास सामने आया है. मेडिकल रिपोर्ट पर अब सवाल उठने लगे है. CBI के अंतिम राय में AIIMS दिल्ली के दूसरे पोस्टमॉर्टम की राय को प्रमुख आधार बनाया गया है. AIIMS दिल्ली मेडिकल बोर्ड ने इन चोटों को शव को ले जाते समय के दौरान लगी आकस्मिक चोटें माना और शरीर पर किसी हमले, हाथापाई या संघर्ष के निशान होने से इनकार किया.
AIIMS भोपाल की रिपोर्ट में सात मृत्यु-पूर्व चोटों का उल्लेख था
लेकिन चार्जशीट में शामिल दस्तावेजों के मुताबिक, पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सात मृत्यु-पूर्व चोटों का उल्लेख था. इसके बाद 18 मई 2026 को ACP मिसरोद डिवीजन को भेजे गए पत्र में AIIMS भोपाल ने इन चोटों को लेकर अपनी राय दी थी. AIIMS भोपाल के मुताबिक, गर्दन पर मौजूद दो छोटे लाल निशान फंदे के आपस में रगड़ के कारण हो सकते हैं और उनका पैटर्न नाखून या उंगलियों के दबाव वाले निशानों से अलग था. वहीं बाईं कोहनी और कलाई के बीच पर मौजूद नीले निशानों को लगभग 1 से 3 दिन पुराना बताया गया था, जबकि कलाई और उंगलियों की चोटों को ताजा बताया गया.
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सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि AIIMS भोपाल ने इन चोटों के मृत्यु से पहले लगने की संभावना जताई थी. मेडिकल राय में यह भी कहा गया था कि इन चोटों के किसी संघर्ष या हाथापाई के दौरान लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. साथ ही, चूंकि चोटें मृत्यु-पूर्व प्रकृति की थीं, इसलिए उन्हें शव को फंदे से नीचे उतारने या मृत्यु के बाद गिरने के दौरान लगी चोट नहीं माना जा सकता.
पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ने चोटों को मृत्यु के बाद लगी चोटें माना
वहीं दूसरी ओर, AIIMS दिल्ली के मेडिकल बोर्ड ने इन्हीं चोटों को “incidental transportation injuries” यानी शव के परिवहन के दौरान आकस्मिक रूप से लगी चोटें बताया. यहीं से मामले में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जब AIIMS भोपाल ने कुछ चोटों को मृत्यु-पूर्व बताया, तो AIIMS दिल्ली ने उन्हीं चोटों को मृत्यु के बाद परिवहन के दौरान लगी चोटें किस आधार पर माना?
अब यह भी सवाल उठ रहा है कि AIIMS दिल्ली मेडिकल बोर्ड ने इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए शव की दोबारा जांच की थी या पोस्टमॉर्टम की तस्वीरों और दस्तावेजों के आधार पर राय बनाई थी. रिकॉर्ड में बोर्ड के सदस्यों के ऐसे बयान सामने नहीं आते, जिनसे यह स्पष्ट हो कि दोनों मेडिकल राय के बीच मौजूद इस विरोधाभास को किस तरह सुलझाया गया.
CBI ने AIIMS दिल्ली की रिपोर्ट को अपने अंतिम जाँच निष्कर्ष में अहम आधार बनाया
CBI ने AIIMS दिल्ली की राय को अपने अंतिम जाँच निष्कर्ष में महत्वपूर्ण आधार बनाया है. लेकिन AIIMS भोपाल की उस राय पर सवाल बना हुआ है, जिसमें कलाई और उंगलियों की चोटों को मृत्यु से पहले की बताया गया था. ऐसे में ट्विशा शर्मा केस की मेडिकल जांच से जुड़े दस्तावेजों को लेकर यह सवाल अब भी कायम है कि क्या दोनों मेडिकल रिपोर्ट के बीच मौजूद इस विरोधाभास का पूरी तरह समाधान हुआ है?
पीड़ित पक्ष के वकील ने उठाए सवाल
पीड़ित पक्ष के वकील अंकुर पांडे ने कहा, "सीबीआई ने कोई स्पष्ट बात नहीं लिखी है कि उन्होंने दिल्ली की रिपोर्ट को क्यों आधार माना जबकि भोपाल की रिपोर्ट साफ़ कहता है कि मौत से पहले चोट के निशान थे. और AIIMS दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट में पोस्टमार्टम करने के बजाए सीबीआई से वो सीसीटीवी के आधार पर अपना निष्कर्ष दिया है जो अभी सीएफएसएल के यहाँ पेंडिंग है. सीबीआई ने केवल दिल्ली की रिपोर्ट में चालान जमा किया है जबकि भोपाल की रिपोर्ट पर कुछ नहीं लिखा."