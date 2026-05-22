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ट्विशा मामले में मेडिकोलीगल एक्सपर्ट बोले, दूसरी बार पोस्टमार्टम में कुछ नया मिलना मुश्किल

ट्विशा शर्मा की डेडबॉडी का दूसरी बार पोस्टमॉर्टम कराने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या कहते हैं मेडिकोलीगल एक्सपर्ट. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.

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दूसरी बार पोस्टमार्टम में कुछ नया मिलना मुश्किल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 6:05 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा की डेडबॉडी का दूसरी बार पोस्टमॉर्टम कराने के हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए हैं. अब दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के नेतृत्व में टीम भोपाल एम्स में पोस्टमॉर्टम करेगी. उधर सीनियर मेडिकोलीगल एक्सपर्ट डीएस बडकुल ने कहा है कि दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने में कोई नए तथ्य मिलना मुश्किल है. पहली बार पोस्टमार्टम के बाद से ही टिश्यू मरने लगते हैं और बॉडी डिकंपोस्ड होने लगती है.

वैसे भी पोस्टमार्टम के वक्त डॉक्टर ने बॉडी पर आए तमाम निशानों के फोटोग्राफ लिए हैं, अब इसमें सबसे बड़ा पार्ट पुलिस जांच का है, जो पूरी मामले की दिशा तय करेगा. उन्होंने सवाल किया कि फांसी की सूचना मिलने के तत्काल बाद क्या पुलिस ने मौके पर जाकर घटना स्थल से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया था.

'पोस्टमार्टम के बाद ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता प्रिजर्व'

गांधी मेडिकल कॉलेज में मेडिकोलीगल डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष रहे और सेंट्रल एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग के प्रमुख ट्रेनर डॉक्टर डीएस बडकुल कहते हैं, "घटना के बाद ही वह लगातार इससे जुड़े मामले की खबरों को देखे और पढ़ रहे हैं. इस मामले में मेरा अनुभव कहता है कि पोस्टमॉर्टम के बाद बॉडी को बहुत ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व नहीं रखा जा सकता. पूरे देश में शायद ही ऐसी कोई मर्चुरी हो, जहां माइनस 80 डिग्री का फ्रीजर हो, क्योंकि विदेशों की तरह यहां बहुत ज्यादा दिनों तक बॉडी को नहीं रखा जाता.

भोपाल एम्स सहित पूरे मध्य प्रदेश में माइनस 4 डिग्री वाले फ्रीजर में ही बॉडी को रखा जाता है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिनों तक बॉडी को नहीं रखा जा सकता. कुछ समय बाद ही बॉडी डिकंपोज होना शुरू हो जाती है."

'पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के अंदरुनी सेल्स होने लगते हैं खत्म'

डॉक्टर डीएस बडकुल बताते हैं, "जहां तक दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने का सवाल है तो आमतौर पर पोस्टमार्टम के समय डॉक्टर हैगिंग के मामले में शरीर पर आए निशानों सहित इससे जुड़े तमाम तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में लिखता है, साथ ही फोटोग्राफ भी लिए जाते हैं. इस मामले में भी डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में इस सबका उल्लेख किया है. पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के अंदरुनी सेल्स खत्म होने लगते हैं. पीएम के 9 दिन बाद दूसरी बार पोस्टमार्टम में कुछ अलग मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि अंदरुनी शरीर में बदलाव आ जाता है."

'पुलिस की पुख्ता जांच ही तय करेगी दिशा'

डॉक्टर डीएस बडकुल कहते हैं, "इस मामले की पूरी दिशा पुलिस जांच पर टिकी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आधार तो हो सकती है, लेकिन सपोर्टिंग एबिडेंस पुलिस जांच में ही सामने आएंगे. मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है. इस मामले में पुलिस को हैगिंग की सूचना के तुरंत बाद पहुंचकर घटनास्थल से तमाम सबूतों को जुटाना चाहिए था और पोस्टमार्टम करने वाली टीम को सौंपने चाहिए थे.

घटना में बेल्ट का जिक्र आया है, आमतौर पर हैगिंग के मामले में जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस फंदे को थोड़ा से ऊपर से काटकर पोस्टमार्टम के लिए लाती है. ट्विशा जैसे मामलों में हैंगिंग के दौरान गले पर चिपके फाइबर को निकालकर घटना स्थल से हैगिंग की रस्सी, कपड़े आदि से मिलान किया जाता है."

'सीसीटीवी फुटेज नहीं करेंगे मदद'

ट्विशा के हैगिंग के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ट्विशा को सीढ़ियों से नीचे उतारते दिख रहा है. इसे लेकर डॉक्टर डीएस बड़कुल कहते हैं, "इलेक्ट्रॉनिक्स एवीडेंस कोर्ट में मान्य हैं लेकिन इसका सबसे बड़ा पहलू यह है कि इसको अपडेट होना चाहिए. यानि इसमें समय और तारीख सही होनी चाहिए. सीसीटीवी फुटेज में घटना की तारीख और फुटेज पर दर्ज तारीखों में अंतर दिखाई दे रहा है. ऐसे में कोर्ट में इसका स्वीकार होना मुश्किल है."

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