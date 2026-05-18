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मम्मी यहां पर मैं पागल हो जाउंगी, ट्विशा शर्मा की वॉट्सएप और इंस्टा चैट चौंकाने वाली

भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू की संदिग्ध मौत का मामला, सोशल मीडिया चैट सुनकर भावुक हुए लोग, आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

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भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू की संदिग्ध मौत का मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 4:30 PM IST

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Updated : May 18, 2026 at 5:10 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. रिटायर्ड जज की बहू की संदिग्ध मौत के मामले में अब उनकी वॉट्सएप चैट सामने आई है. इस चैट में ट्विशा ने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर परेशानी जताते हुए खुद को फंसा हुआ बताया. एक चैट में जहां ट्विशा अपनी मां से कहती हैं कि ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे मम्मी, मैं यहां पागल हो जाऊंगी. तो वहीं दूसरी चैट में अपनी एक दोस्त को ऐसे हालात से बचने और शादी न करने की सलाह देती हैं.

मौत से पहले दोस्त को किया था इंस्टाग्राम मैसेज

ट्विशा शर्मा ने मौत से कुछ दिन पहले अपनी दोस्त मीनाक्षी को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजे थे. इन मैसेज में ट्विशा ने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर परेशानी जाहिर की थी. उन्होंने लिखा, '' मैं फंस गई हूं यार तुम मत फंसना. ज्यादा बात नहीं कर सकती, सही समय आने पर कॉल करूंगी.'' ट्विशा का यह मैसेज पढ़कर उनकी दोस्त भी काफी परेशान हो गई और जवाब में लिखा कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं.''

7 दिनों से एम्स में रखा है ट्विशा का शव, परिजन धरने पर बैठे (Etv Bharat)

ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मम्मी यहां पर', आखिरी चैट से खुलासा

ट्विशा शर्मा के मामले में सामने आए वॉट्सएप चैट भी सामने आई है. इस चैट से पता चलता है कि वह शादी के बाद मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजर रही थी. यह चैट उन्होंने अपनी मौत से करीब पांच दिन पहले अपने माता-पिता को भेजी थी. इसमें उन्होंने लिखा था कि वह बहुत परेशान हैं और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे. ट्विशा ने मैसेज में कहा, '' अम्मा नहीं सुन रही है… मुझे ही समझाती रहती हैं. मैं बहुत परेशान हूं, ये लोग बहुत घटिया हैं. समर्थ पूछता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है? मुझे यहां से ले जाओ. ये सब बहुत ज्यादा निर्दयी हैं मम्मी. मैं यहां पागल हो जाउंगी.''

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ट्विशा को न्याय दिलाने धरने पर बैठे परिजन (Etv Bharat)

2025 में डेटिंग एप के जरिए शादी, 2026 में संदिग्ध मौत

परिजनों के मुताबिक नोएडा की रहने वाली ट्विशा की शादी दिसंबर 2025 में एमपी के भोपाल की रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के वकील बेटे समर्थ से हुई थी. दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. शादी के बाद कुछ समय तक सब सही रहा, लेकिन धीरे-धीरे ट्विशा बहुत परेशान और मानसिक तनाव में रहने लगी. शादी के कुछ समय बाद ट्विशा का अबॉर्शन हो गया था. फिर उसके बाद कई दिनों तक उसके मैसेज आते रहे कि मुझे यहां से ले जाओ…ये लोग मुझ पर शक करते हैं. 12 मई 2026 की रात घर में ट्विशा घर में मृत पाई गई. जांच रिपोर्ट में सामने आया कि ट्विशा ने सुसाइड किया हो, लेकिन उसकी बॉडी पर चोटों के निशान पाए गए हैं.

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परिजनों के धरने के बाद सीएम हाउस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात (Etv Bharat)

7 दिनों से एम्स में रखा है ट्विशा का शव, परिजन धरने पर बैठे

भोपाल एम्स की मर्चुरी में ट्विशा शर्मा का शव पिछले 7 दिनों से रखा हुआ है और अब उसके डीकंपोज होने का प्रोसेस शुरू हो गया है. प्रशासन का कहना है कि जब तक कोर्ट से परमिशन नहीं मिलती, दोबारा पोस्टमॉर्टम नहीं कराया जा सकता. वहीं, न्याय की मांग को लेकर नोएडा से भोपाल पहुंचे ट्विशा के माता-पिता और भाई सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया था . इस प्रदर्शन के बाद मृतका के पिता और भाई ने मुख्यमंत्री के ओएसडी से मुलाकात भी की. इस दौरान उन्होंने दो प्रमुख मांगें रखीं कि पहला, शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए और दूसरा इस मामले की सुनवाई किसी अन्य राज्य में की जाए.

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ट्विशा के पिता ने अन्य राज्य में की सुनवाई की मांग (Etv Bharat)

दूसरे राज्य में दोबारा पोस्टमॉर्टम और सुनवाई की मांग

मृतका ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने सीएम के ओएसडी से मुलाकात के बाद कहा, '' हमारी दो मांग हैं. पोस्टमॉर्टम फिर से दूसरे प्रदेश में किया जाए और सुनवाई भी दूसरे राज्य में होना चाहिए. एमपी में सुनवाई इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जो ज्यूडिशरी सिस्टम है उसमें आरोपी भी रही हैं.''

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वहीं, ट्विशा की मां बोलीं, '' 20 लाख के लिए उसकी हत्या की गई है. सुसराल वाले हमेशा उसे दहेज के लिए परेशान करते थे. बेटी ने खुद कॉल करके बताया था कि सास और पति बहुत परेशान कर रहे हैं.'' इधर, मामले की गंभीरता और बढ़ते दबाव को देखते हुए भोपाल पुलिस ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके वकील बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है.

Last Updated : May 18, 2026 at 5:10 PM IST

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