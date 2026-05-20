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ट्विशा शर्मा मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, CS और DGP को निर्देश, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

रिटायर्ड महिला जज की बहू ट्विशा शर्मा की मौत मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश.

Twisha Sharma case NCW strict
ट्विशा शर्मा मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 5:35 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की मौत का मामला गर्म है. मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने बेहद गंभीरता से लिया है. महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मीडिया में चल रही खबरों पर आयोग ने खुद संज्ञान लिया है.

प्रशासन व पुलिस को सख्त हिदायत

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पत्र में लिखा "ट्विशा शर्मा की शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. ट्विशा के परिवार वालों ने उसके पति समार्थ सिंह और सास पर दहेज के लिए प्रताड़ित के साथ ही शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस और प्रशासन को पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर जांच करना चाहिए." आयोग ने 7 दिन के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' मांगी है.

Twisha Sharma case NCW strict
राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रशासन व पुलिस को दी सख्त हिदायत (ETV BHARAT)

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन बिंदुओं पर मांगी रिपोर्ट

FIR की स्थिति : मामले में कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं ?

गिरफ्तारी और पूछताछ : आरोपियों से अब तक क्या पूछताछ हुई है ?

फरार पति की तलाश : आरोपी समार्थ सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है?

पासपोर्ट जब्त करना : आरोपी देश छोड़कर न भाग सके, इसके लिए पासपोर्ट जब्त करने की क्या स्थिति है?

सबूतों की जांच : सीसीटीवी (CCTV) फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक और फोरेंसिक सबूतों की क्या स्थिति है ?

पोस्टमार्टम रिपोर्ट : पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या सामने आया है ?

पुरानी शिकायतें : क्या पीड़िता ने पहले भी कोई शिकायत की थी, और उस पर क्या कार्रवाई हुई थी?

परिवार की सुरक्षा : पीड़िता के परिवार को किसी भी तरह की धमकी, दबाव या बदनामी (चरित्र हनन) से पूरी सुरक्षा दी जाए.

चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है. आयोग का साफ कहना है कि महिलाओं के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या प्रभाव का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कानून के मुताबिक दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके.

सांसद विवेक तन्खा ने मुख्यमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र

ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब राजनीतिक और कानूनी स्तर पर भी तूल पकड़ने लगा है. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. विवेक तन्खा ने कहा "मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है. कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं. इसलिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना आवश्यक है."

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