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ट्विशा शर्मा मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर सुनवाई पूरी, शनिवार को फैसला

चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में जेल मे बंद सास गिरिबाला सिंह के जमानत आवेदन पर सीबीआई की विशेष अदालत में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई. जमानत आवेदन पर सुनवाई पहले विशेष न्यायाधीश नीलम शुक्ला की अदालत में सूचीबद्ध थी, हालांकि उन्होंने मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया. इसके बाद प्रकरण विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र की अदालत में स्थानांतरित किया गया, जहां दोपहर बाद सुनवाई हुई.

भोपाल: चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अब जमानत याचिका पर आदेश शनिवार को सुनाया जाएगा.

बचाव पक्ष ने उम्र और महिला होने का दिया तर्क

सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि वह एक महिला हैं और उनकी उम्र भी अधिक है. ऐसे में मानवीय आधार पर उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उनकी आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत को राहत प्रदान करनी चाहिए.

सीबीआई ने जताया कड़ा विरोध

सीबीआई ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया. एजेंसी की ओर से कहा गया कि केवल महिला होने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती. सीबीआई ने अदालत के समक्ष यह भी तर्क रखा कि इस मामले में मृतका ट्विशा शर्मा भी एक महिला थीं, इसलिए केवल लिंग के आधार पर राहत देने का कोई औचित्य नहीं है. एजेंसी ने मामले की गंभीरता और जांच की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए जमानत याचिका खारिज करने की मांग की.

मेडिकल रिपोर्ट भी हुई पेश

सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन की ओर से गिरिबाला सिंह की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई. रिपोर्ट में उन्हें सामान्य और स्वस्थ बताया गया. इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी आधार पर राहत देने के तर्कों पर भी अदालत में बहस हुई.

शनिवार को आएगा फैसला

दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र ने आदेश सुरक्षित रख लिया. अब शनिवार को अदालत तय करेगी कि गिरिबाला सिंह को जमानत दी जाएगी या उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा.