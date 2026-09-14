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पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह जेल से रिहा होंगी या नहीं? कल हाई कोर्ट पर नजरें

पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई ( ETV BHARAT )

भोपाल : राजधानी के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत के मामले में आरोपी सास व पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर 15 सितंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस बीच जमानत अर्जी का पीड़ित पक्ष की ओर से विरोध किया गया है. पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में आपत्ति दाखिल करते हुए आरोपी को जमानत नहीं दिए जाने की मांग की है.

ट्विशा की सास गिरिबाला और पति समर्थ जेल में

भोपाल की सेंट्रल जेल मे पूर्व जिला न्यायधीश गिरिबाला सिंह और ट्विशा के पति समर्थ सिंह बंद हैं. इस मामले मे सीबीआई की जांच अभी भी जारी है. सीबीआई कोर्ट मे चालान पेश कर चुकी है. गिरिबाला सिंह की और से हाई कोर्ट मे जमानत की अर्ज़ी लगी है, जिसकी सुनवाई का सभी को इंतजार है. पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अंकुर पांडे के मुताबिक "मामले में अभी जांच जारी है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच एजेंसी की कार्रवाई बाकी है. ऐसे में यदि गिरिबाला सिंह को जमानत मिलती है तो उनके द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ किए जाने की आशंका है."

गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई