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पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह जेल से रिहा होंगी या नहीं? कल हाई कोर्ट पर नजरें

भोपाल की ट्विशा शर्मा मामले में आरोपी सास गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में कल सुनवाई. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

Twisha Sharma case
पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 7:17 PM IST

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भोपाल : राजधानी के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत के मामले में आरोपी सास व पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर 15 सितंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस बीच जमानत अर्जी का पीड़ित पक्ष की ओर से विरोध किया गया है. पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में आपत्ति दाखिल करते हुए आरोपी को जमानत नहीं दिए जाने की मांग की है.

ट्विशा की सास गिरिबाला और पति समर्थ जेल में

भोपाल की सेंट्रल जेल मे पूर्व जिला न्यायधीश गिरिबाला सिंह और ट्विशा के पति समर्थ सिंह बंद हैं. इस मामले मे सीबीआई की जांच अभी भी जारी है. सीबीआई कोर्ट मे चालान पेश कर चुकी है. गिरिबाला सिंह की और से हाई कोर्ट मे जमानत की अर्ज़ी लगी है, जिसकी सुनवाई का सभी को इंतजार है. पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अंकुर पांडे के मुताबिक "मामले में अभी जांच जारी है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच एजेंसी की कार्रवाई बाकी है. ऐसे में यदि गिरिबाला सिंह को जमानत मिलती है तो उनके द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ किए जाने की आशंका है."

गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई

अधिवक्ता अंकुर पांडे का कहना है "मामले से जुड़े गवाहों की सुरक्षा महत्वपूर्ण पहलू है. जमानत मिलने की स्थिति में गवाहों पर दबाव बनाने या उन्हें प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. पीड़ित पक्ष ने इन्हीं आधारों पर जमानत अर्जी का विरोध किया है."

परिजनों ने लगाए थे गंभीर आरोप

12 मई 2026 को ट्विशा शर्मा अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थी. शरीर पर चोटों के निशान मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई थी. ट्विशा के परिजनों का आरोप है कि ट्विशा पर दहेज और संपत्ति को लेकर दबाव बनाया जा रहा था. परिवार ने यह भी दावा किया कि ट्विशा मानसिक तनाव में थी. उसने अपनी मां और दोस्त से कई बार परेशानी की बात कही थी.

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