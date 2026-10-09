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रंगीन गुब्बारों से खिला भोपाल का TT नगर स्टेडियम, बच्चों की रंगोलियों में संपूर्ण भारत की झलक

रंगीन गुब्बारों से खिला भोपाल का टीटी नगर स्टेडियम ( ETV BHARAT )

भोपाल : राजधानी का टीटी नगर स्टेडियम शुक्रवार को देशभक्ति के रंगों से सराबोर नजर आया. कहीं अयोध्या के श्रीराम मंदिर की रंगोली, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो कहीं विकसित भारत का संकल्प. बच्चों ने विशाल रंगोलियों और भारत के नक्शे के आकार में मानव रंगोली बनाकर राष्ट्र के प्रति अपने भाव व्यक्त किए. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों से संवाद किया और युवाओं के साथ वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया.

सेवा संकल्प अभियान में देशभक्ति के रंग