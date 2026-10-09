रंगीन गुब्बारों से खिला भोपाल का TT नगर स्टेडियम, बच्चों की रंगोलियों में संपूर्ण भारत की झलक
भोपाल में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित 'सेवा के रंग-राष्ट्र के संग' कार्यक्रम में विकसित भारत का संकल्प. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 5:24 PM IST
भोपाल : राजधानी का टीटी नगर स्टेडियम शुक्रवार को देशभक्ति के रंगों से सराबोर नजर आया. कहीं अयोध्या के श्रीराम मंदिर की रंगोली, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो कहीं विकसित भारत का संकल्प. बच्चों ने विशाल रंगोलियों और भारत के नक्शे के आकार में मानव रंगोली बनाकर राष्ट्र के प्रति अपने भाव व्यक्त किए. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों से संवाद किया और युवाओं के साथ वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया.
सेवा संकल्प अभियान में देशभक्ति के रंग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित एक माह के सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा के रंग-राष्ट्र के संग कार्यक्रम हुआ. मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में बनाई गई विशाल रंगोलियों को देखा. वहीं भारत के नक्शे के रूप में बनी मानव रंगोली के बीच पहुंचकर वे बच्चों के साथ बैठे और उनसे बातचीत की. इस दौरान रंगीन गुब्बारे आसमान में छोड़े गए. पूरा टीटी नगर स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा.
युवाओं ने दोहराया विकसित भारत का संकल्प
कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों और युवाओं ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता जताई. युवाओं ने वी विल डू इट और भारत माता की जय के नारे लगाए. इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा "बच्चों की रंगोलियों ने विकसित भारत-सशक्त भारत का संदेश दिया है. आज के युवा ही भविष्य के भारत का नेतृत्व करेंगे."
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एशियन गेम्स में मध्यप्रदेश को मिले 11 पदक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान में आयोजित एशियन गेम्स-2026 में प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए बताया "मध्यप्रदेश को प्रतियोगिता में कुल 11 पदक मिले हैं." उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, राज्यमंत्री कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवानदास सबनानी सहित जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी और विद्यार्थी मौजूद रहे.